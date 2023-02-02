80% лікарень у Запорізькій області окупанти перетворили на військові госпіталі - Федоров

Сьогодні приблизно 80% усіх лікарень на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни захопили та перетворили на свої військові шпиталі, де лікують поранених солдатів РФ.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Відповідь очевидна: кількість втрат на Запорізькій лінії фронту не сотні, це тисячі. Привозять у фургонах пачками як "двохсотих", так і "трисотих" у різні лікарні, сортування здійснюють прямо в палісадниках цих лікарень. Це Токмак, Дніпрорудне, Василівка та Мелітополь", - сказав Федоров.

За його словами, через це місцеві мешканці не можуть отримати медичну допомогу, тому їм потрібно їхати, у кращому разі, до Мелітополя.

"Сьогодні у міській лікарні Мелітополя із 180 ліжок зайнято понад 200 ліжок, розставлено додаткові ліжка. Тому що росіяни також використовують нашу лікарню частково як базу для себе, вони привозять туди ненадовго своїх поранених військових, надають у межах кількох годин якусь допомогу та забирають їх звідти. До того ж накладається і те, що медикаментів в аптеках немає або вони дуже дорогі, асортимент дуже малий. У лікарнях навіть фізіологічного розчину сьогодні немає", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на окупованих територіях російські військові розміщують своїх поранених солдатів на лікування у всіх місцевих медичних закладах, навіть у пологових відділеннях. Через це вагітні жінки не можуть отримувати необхідну допомогу. Так, смертність породіль і новонароджених на цих територіях зросла втричі порівняно з аналогічними показниками до початку російської воєнної агресії.

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