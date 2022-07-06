80 повідомлень про руйнування об'єктів: росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Запорізькій області

80 повідомлень про руйнування об'єктів: росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Запорізькій області

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Запорізькій області та позиції українських військових.

За минулу добу, 5 липня, внаслідок ворожих обстрілів в Запорізькій області до поліції надійшло 80 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Окрім того окупанти здійснили 53 обстріли позиції українських бійців.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram.

"За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Новояковлівка, Орловське. Надійшло 80 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього ворог здійснив 53 обстріли позицій українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

В ОВА зазначили, що противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також вродовж минулої доби у Запорізькій області з тимчасово окупованої території евакуйовано 1286 мирних жителів, з них 334 – діти.

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