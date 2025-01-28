80-річна бабуся врятувала котика, а сусід по-звірячому придавив його дверима: жінка просить про допомогу

80-річна бабуся-переселенка з Жовтих Вод, що на Дніпропетровщині, просить про допомогу, щоб врятувати котика Максика. Жінка знайшла його на смітнику, обмотаного скотчем і дбала про нього. Втім нещодавно її сусід по-звірячому придавив кота дверима.

Про це розповіли зоозахисники на сторінці happy_animals_ua в тікток.

“Вчора до нас підійшла бабуся та попросила про допомогу. Їй 80 років, переселенка, яка вже три роки живе у дитячому садку у нашому місті. Вона привезла з собою кішку, але пізніше в Жовтах Води знайшла обмотаного скотчем кошеня на смітнику. З того часу вона дбала про кота. Його назвали Максиком. На жаль, кілька днів тому сусіди повідомили бабусі, що сусід по-звірячому придавив Максика дверима. Після цього коту стало дуже погано – він не міг підвестися, постійно плакав”, – пишуть на сторінці.

Бабуся, яка сама бореться з онкологією та пересувається за допомогою милиць, попросила вилікувати кота.

“Ми взяли кота та відвезли до ветеринарної клініки. Зараз він перебуває у теплі, під наглядом лікарів, у платному стаціонарі. У нього травми тіла і він сильно ослаблений, але у понеділок його кров відправлять на аналізи для встановлення точного діагнозу та початку ефективного лікування. Ми сподіваємося повністю вилікувати кота та знайти його родину. Ми будемо нескінченно вдячні за будь-яку підтримку”, – розповідають зоозахисники і додають, що бабуся, на жаль, не в змозі піклуватися про кота і попросила знайти йому нового люблячого власника.

Реквізити для допомоги котику та бабусі:

Монобанка (IBAN UA 83 322001 00000 2620 7351 7634 18)

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