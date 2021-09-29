80-ті роковини: в Україні 29 вересня вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру

Під час Другої світової війни в Україні загинуло 1,5 мільйони євреїв.

Сьогодні 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 29 вересня.

Саме цього дня 1941 року почалися наймасовіші розстріли єврейського населення Києва. Це майже 34 тисячі людей. Окупаційна влада Третього рейху не шкодувала ні старих - ні молодих, ні жінок - ні дітей.

Сьогодні, у день скорботи, рівно опівдні хвилиною мовчання вся Україна вшанує пам'ять розстріляних у Бабиному Яру. На місці меморіального комплексу вже від самого ранку розпочнуться пам'ятні заходи. А ввечері там всі охочі незалежно від віросповідання зможуть взяти участь у міжконфесійному молебні.

Новини України: роковини трагедії – о півдні хвилиною мовчання вшанують жертв Бабиного Яру

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