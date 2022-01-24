80 тонн американської зброї: до України прибула військова допомога від США

80 тонн американської зброї: до України прибула військова допомога від США

Йдеться про 80 тонн зброї.

До України вже прибула друга частина військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 січня.

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Про яке саме озброєння йдеться наразі не уточнюють. До слова, перша партія у 90 тонн, що прибула минулого тижня, містила летальну зброю. Усе це Вашингтон надав в межах 200-мільйонної безпекової допомоги, яку схвалив президент США.

"Друга пташка у Києві. Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів у США. Це ще не кінець", - розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков.

В Україну вже прибула друга частина військової допомоги від Сполучених Штатів

До слова, як повідомляє видання The New York Times, Джо Байден на тлі російської агресії розглядає можливість розміщення кількох тисяч американських військових, а також кораблів та авіації у країнах Балтії і Східної Європи. Рішення очільник Білого Дому має ухвалити вже цього тижня.

Тим часом Естонія також підготувала до відправлення до України американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. В українському Мінборони вже відреагували на надання озброєння.

Як повідомлялося, Німеччина відмовляється постачати зброю до України, а також блокує це питання щодо Естонії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив розчарування щодо такх дій Берліна.

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