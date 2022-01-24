80 тонн американської зброї: до України прибула військова допомога від США

Йдеться про 80 тонн зброї.
До України вже прибула друга частина військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 січня.
Про яке саме озброєння йдеться наразі не уточнюють. До слова, перша партія у 90 тонн, що прибула минулого тижня, містила летальну зброю. Усе це Вашингтон надав в межах 200-мільйонної безпекової допомоги, яку схвалив президент США.
"Друга пташка у Києві. Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів у США. Це ще не кінець", - розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков.
До слова, як повідомляє видання The New York Times, Джо Байден на тлі російської агресії розглядає можливість розміщення кількох тисяч американських військових, а також кораблів та авіації у країнах Балтії і Східної Європи. Рішення очільник Білого Дому має ухвалити вже цього тижня.
Тим часом Естонія також підготувала до відправлення до України американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. В українському Мінборони вже відреагували на надання озброєння.
Як повідомлялося, Німеччина відмовляється постачати зброю до України, а також блокує це питання щодо Естонії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив розчарування щодо такх дій Берліна.
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