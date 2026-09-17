Іван Прудько / © Суспільне

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У 2026 році лише двоє випускників з усієї України отримали максимальний результат національного мультипредметного тесту (НМТ) — по 800 балів за всі чотири предмети. Це Юрій Гащук та Іван Прудько з Чернігівщини.

Куди вступили школярі з рекордним результатом, розповідає Obozrevatel.

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Де навчатимуться рекордсмени НМТ

Юрій Гащук став студентом Національного університету «Львівська політехніка». Він обрав Інститут хімії та хімічних технологій.

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Інший випусник Іван Прудько закінчив Ніжинський ліцей при НДУ імені Миколи Гоголя. Після школи він вступив до Київської школи економіки, де навчатиметься за програмою «Економіка та великі дані». Сам випускник зізнавався, що не очікував отримати настільки високий результат.

4002 вступники отримали по 200 балів

Загалом у 2026 році 4002 учасники НМТ отримали максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Це найвищий показник за три роки проведення тестування.

З них:

3712 вступників отримали 200 балів з одного предмета;

260 — з двох предметів;

28 — одразу з трьох;

лише двоє — з усіх чотирьох предметів.

Найбільше максимальних результатів зафіксували з англійської мови — 2194. Ще 1152 учасники отримали 200 балів з математики, а 366 — з історії України.

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Як змінилися результати за рік

Для порівняння, у 2025 році максимальний результат хоча б з одного предмета отримали 2745 учасників.

Тоді 2459 вступників набрали 200 балів з одного предмета, 252 — з двох, 31 — з трьох, а троє випускників змогли отримати максимальні бали з усіх чотирьох предметів.

Таким чином, у 2026 році кількість 200-бальників зросла, однак випускників із максимальним результатом за всіма чотирма предметами стало менше — двоє проти трьох роком раніше.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки назвало найпопулярніші спеціальності та університети 2026.

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