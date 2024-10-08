"8000 доларів за виїзд з України": на Сумщині викрили засновників благоднійної організації

Фігуранти також залучили одного з волонтерів до незаконної схеми.

Засновники однієї з благодійних організацій у Сумах допомогали незаконно виїхати за межі України. За послуги вони брали 8000 доларів або 500 євро за волонтерське посвідчення з відстрочкою від призову на пів року.

Про це повідомили в поліції Сумської області.

За даними слідства, засновники благодійної організації, вирішили збагатитися завдяки отриманню неправомірної вигоди від продажу посвідчень волонтерів.

"З метою надання цінності таким посвідченням, підозрювані зазначали в документах недостовірну інформацію про бронювання осіб як волонтерів, у зв’язку з наданням фондом послуг необхідних для Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

на Сумщині викрили засновників благоднійної організації

До незаконної діяльності фігуранти також залучили волонтера, з яким підтримували довірливі взаємини. Він ставав посередником між "клієнтами" та організаторами незаконної схеми. Ціна одного такого посвідчення варіювала від 450 до 600 євро.

Згодом директор благодійної організації бажав ще більшого систематичного збагачення.

на Сумщині викрили засновників благоднійної організації

"Цього разу, окрім дружини, підозрюваний залучив до втілення задуму іншого волонтера, який мав підшукувати бажаючих скористатись незаконними послугами. Вартість сприяння у переміщенні через державний кордон зловмисники оцінили у 8 000 доларів", - додали в повідомленні.

Усім чотирьом фігурантам повідомили про підозру.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Суми.

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