85 тисяч людей за добу перетнули кордони України з ЄС: які сьогодні черги на пунктах пропуску

85 тисяч людей за добу перетнули кордони України з ЄС: які сьогодні черги на пунктах пропуску

За добу 23 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 85 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали 45 тисяч осіб. Понад 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Водночас до України за минулу добу прибули понад 40 тисяч осіб, майже 37 тисяч з них – громадяни України.

За це час було оформлено понад 90 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 24 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Рава-Руська" - 0 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів;

"Грушів" - 0 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;

"Шегині" - 20 л/а, 11 автобусів, 70 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 60 л/а, 45 пішоходів.

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