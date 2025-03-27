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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
84
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1 хв

87 енергетиків ДТЕК нагородили за відновлення світла після обстрілів на Одещині

Енергетики ДТЕК отримали почесні грамоти за оперативне відновлення електропостачання після ворожих атак в Одеській області.

87 енергетиків ДТЕК нагородили за відновлення світла після обстрілів на Одещині

© pixabay.com

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що відзнаки вручили енергетикам, які працюють у центрах ремонту ліній, підстанцій, розподільчих мереж, а також у підрозділах із релейного захисту, технічних приєднань, ремонту обладнання, транспорту та захисту від перенапруги.

Зокрема, у березні внаслідок атак ворога були пошкоджені шість енергооб’єктів компанії. Енергетики оперативно відновили їхню роботу та повернули світло тисячам родин — у лікарні, котельні, на об’єкти водоканалу та в оселі людей.

В ДТЕК підкреслили, що енергетики щодня докладають максимум зусиль, аби забезпечити клієнтів стабільним електропостачанням попри енергетичний терор.

Раніше на Одещині було нагороджено 12 енергетиків за відновлення електропостачання після обстрілів.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
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