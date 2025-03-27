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87 енергетиків ДТЕК нагородили за відновлення світла після обстрілів на Одещині
Енергетики ДТЕК отримали почесні грамоти за оперативне відновлення електропостачання після ворожих атак в Одеській області.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що відзнаки вручили енергетикам, які працюють у центрах ремонту ліній, підстанцій, розподільчих мереж, а також у підрозділах із релейного захисту, технічних приєднань, ремонту обладнання, транспорту та захисту від перенапруги.
Зокрема, у березні внаслідок атак ворога були пошкоджені шість енергооб’єктів компанії. Енергетики оперативно відновили їхню роботу та повернули світло тисячам родин — у лікарні, котельні, на об’єкти водоканалу та в оселі людей.
В ДТЕК підкреслили, що енергетики щодня докладають максимум зусиль, аби забезпечити клієнтів стабільним електропостачанням попри енергетичний терор.
Раніше на Одещині було нагороджено 12 енергетиків за відновлення електропостачання після обстрілів.