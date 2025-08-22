Лікарі під час відвідування небульної дільниці Farmak

Реклама

Під час візитів лікарі ознайомлювалися з роботою цехів ін’єкційних та інфузійних лікарських засобів, виробництвом ліків у твердих формах (прим. таблетки, капсули, саше, драже), а також відвідували лабораторії департаменту контролю якості. Їх у Farmak 7. Медики мали можливість простежити повний цикл створення лікарських препаратів: від точного дозування діючої речовини, процесу виготовлення до прискіпливої перевірки готової продукції та пакування ліків.

Лікарі під час відвідування цеху твердих лікарських засобів Farmak

«Високий рівень технологій, ретельний контроль якості, надихаючий досвід. Ми з колегами були вражені масштабом виробництва», – Ірина Одуха, ендокринологиня з Обухова.

«Дуже приємно визнавати, що українська фармацевтична компанія відповідає всім вимогам європейських стандартів GMP. Пишаюся нашими фахівцями. Українське – найкраще», – Юлія Шарупич, кардіологиня з Києва.

Реклама

Farmak – лідер фармацевтичної галузі України. В продуктовому портфелі компанії понад 450 найменувань ліків. Виробничі майданчики та лабораторії контролю якості працюють у повній відповідності до вимог європейських стандартів GMP (Good Manufacturing Practice – Належна виробнича практика), що гарантує високу ефективність, безпеку та стабільну якість продукції. Ліки Farmak експортуються до більш ніж 60 країн світу – зокрема до ОАЕ, Данії, Ізраїлю, Польщі, Великої Британії, Китаю та багатьох інших держав. У 2025 році компанія відзначає 100-річний ювілей та продовжує робити свій внесок у розвиток фармацевтики. Наразі Група компаній Farmak готується до відкриття виробництва в Іспанії.