- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
880 лікарів вже відвідали виробничі потужності Farmak у 2025 році Новини компаній
За сім місяців 2025 року на екскурсії виробництвом лідера ринку лікарських засобів Farmak побувало 880 лікарів з усієї України. Серед гостей – кардіологи, хірурги, урологи, офтальмологи, терапевти, отоларингологи, пульмонологи, анестезіологи, ендокринологи, неврологи, гастроентерологи, гінекологи, дерматологи, інфекціоністи, сімейні лікарі та інші фахівці. Які завітали на підприємство з Києва, Харкова, Кропивницького, Миколаєва, Одеси, Львова, Вінниці, Житомира, Запоріжжя та багатьох інших міст і громад країни.
Під час візитів лікарі ознайомлювалися з роботою цехів ін’єкційних та інфузійних лікарських засобів, виробництвом ліків у твердих формах (прим. таблетки, капсули, саше, драже), а також відвідували лабораторії департаменту контролю якості. Їх у Farmak 7. Медики мали можливість простежити повний цикл створення лікарських препаратів: від точного дозування діючої речовини, процесу виготовлення до прискіпливої перевірки готової продукції та пакування ліків.
«Високий рівень технологій, ретельний контроль якості, надихаючий досвід. Ми з колегами були вражені масштабом виробництва», – Ірина Одуха, ендокринологиня з Обухова.
«Дуже приємно визнавати, що українська фармацевтична компанія відповідає всім вимогам європейських стандартів GMP. Пишаюся нашими фахівцями. Українське – найкраще», – Юлія Шарупич, кардіологиня з Києва.
Farmak – лідер фармацевтичної галузі України. В продуктовому портфелі компанії понад 450 найменувань ліків. Виробничі майданчики та лабораторії контролю якості працюють у повній відповідності до вимог європейських стандартів GMP (Good Manufacturing Practice – Належна виробнича практика), що гарантує високу ефективність, безпеку та стабільну якість продукції. Ліки Farmak експортуються до більш ніж 60 країн світу – зокрема до ОАЕ, Данії, Ізраїлю, Польщі, Великої Британії, Китаю та багатьох інших держав. У 2025 році компанія відзначає 100-річний ювілей та продовжує робити свій внесок у розвиток фармацевтики. Наразі Група компаній Farmak готується до відкриття виробництва в Іспанії.