880 лікарів вже відвідали виробничі потужності Farmak у 2025 році Новини компаній

За сім місяців 2025 року на екскурсії виробництвом лідера ринку лікарських засобів Farmak побувало 880 лікарів з усієї України. Серед гостей – кардіологи, хірурги, урологи, офтальмологи, терапевти, отоларингологи, пульмонологи, анестезіологи, ендокринологи, неврологи, гастроентерологи, гінекологи, дерматологи, інфекціоністи, сімейні лікарі та інші фахівці. Які завітали на підприємство з Києва, Харкова, Кропивницького, Миколаєва, Одеси, Львова, Вінниці, Житомира, Запоріжжя та багатьох інших міст і громад країни.

Лікарі під час відвідування небульної дільниці Farmak

Лікарі під час відвідування небульної дільниці Farmak

Під час візитів лікарі ознайомлювалися з роботою цехів ін’єкційних та інфузійних лікарських засобів, виробництвом ліків у твердих формах (прим. таблетки, капсули, саше, драже), а також відвідували лабораторії департаменту контролю якості. Їх у Farmak 7. Медики мали можливість простежити повний цикл створення лікарських препаратів: від точного дозування діючої речовини, процесу виготовлення до прискіпливої перевірки готової продукції та пакування ліків. 

Лікарі під час відвідування цеху твердих лікарських засобів Farmak

Лікарі під час відвідування цеху твердих лікарських засобів Farmak

«Високий рівень технологій, ретельний контроль якості, надихаючий досвід. Ми з колегами були вражені масштабом виробництва», – Ірина Одуха, ендокринологиня з Обухова. 

«Дуже приємно визнавати, що українська фармацевтична компанія відповідає всім вимогам європейських стандартів GMP. Пишаюся нашими фахівцями. Українське – найкраще», – Юлія Шарупич, кардіологиня з Києва. 

Farmak – лідер фармацевтичної галузі України. В продуктовому портфелі компанії понад 450 найменувань ліків. Виробничі майданчики та лабораторії контролю якості працюють у повній відповідності до вимог європейських стандартів GMP (Good Manufacturing Practice – Належна виробнича практика), що гарантує високу ефективність, безпеку та стабільну якість продукції. Ліки Farmak експортуються до більш ніж 60 країн світу – зокрема до ОАЕ, Данії, Ізраїлю, Польщі, Великої Британії, Китаю та багатьох інших держав. У 2025 році компанія відзначає 100-річний ювілей та продовжує робити свій внесок у розвиток фармацевтики. Наразі Група компаній Farmak готується до відкриття виробництва в Іспанії. 

