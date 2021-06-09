9 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують День друзів.
Який сьогодні день
9 червня — Міжнародний неофіційний день друзів, Міжнародний день акредитації, Всесвітній день пам'яті домашніх тварин, Міжнародний день архівів чи cвято архіваріуса, День Дональда Дака.
Міжнародний день друзів
9 червня святкують Міжнародний день друзів. Свято стало дуже популярним, хоча воно й неофіційне.
Вперше День друзів почали святкувати у США у 1935 році, коли американський Конгрес вирішив призначити першу неділю серпня Національним днем дружби. Пізніше цю дату перенесли на 9 червня. У 1958 році ООН теж вирішила запровадити День друзів, проте, із датою святкування так і не визначилася. Тому неофіційною датою цього свята по всьому світу стало 9 червня.
Цього дня вітають близьких людей і друзів, які завжди підтримають і не залишать у біді.
День Дональда Дака
Офіційно день народження Дональда — 9 червня 1934 року, день, коли вийшла короткометражка "Маленька розумна курочка", в якій вперше з'явився білий селезень з жовтими лапами і жовтим дзьобом. Незважаючи на постійне обурене крякання, яке розбирають тільки близькі, Дональд Дак залишається добрим і милим героєм.
Вважається, що на образ Дональда Дака Волта Діснея надихнула дитяча пісня у виконанні американського актора Кларенса Неша, у якого був специфічний "качиний" голос. Саме Неш буде озвучувати цього персонажа протягом 50 років.
День ангела сьогодні
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван Анастасія, Людмила, Діана.
Які народні прикмети і традиції сьогодні
Традиції:
- Цього дня забороняли жінкам і дівчатам базікати один з одним – це, за прикметами, обіцяло велику біду.
- Цього дня не мели у хаті, щоб не вимести домового, а за грубу йому кидали кілька монет, щоб у майбутньому отримати хороший прибуток.
Прикмети:
- Ліс шумить в безвітряну погоду — до дощу.
- На сході сонця дуже душно — буде дощ найближчим часом
- Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари пропадають — наступного дня буде ясна погода
- Якщо в цей день зробити прибирання в будинку, то можна своє щастя з хати вимести.
Що не можна робити в цей день
- Сон проти 9 червня не порожній. Він вам щось пророкує. Головне, нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.
- Цього дня не можна нікому заздрити і сваритися.
- Не можна підмітати хату.
Що сталося цього дня
- 1786 — у Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво.
- 1866 — метеорит "Княгиня" — упав на Закарпатті
- 1801 — в Російській імперії заборонено публікацію в пресі оголошень про продаж кріпаків без землі.
- 1822 — у США запатентована штучна щелепа.
- 1847 — російський імператор Микола I підписав вирок, за яким маляр і поет Тарас Шевченко віддавався в солдати.
- 1889 — на місці спалення Джордано Бруно в Римі відкритий його пам'ятник.
- 1934 — на екранах уперше з'явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак.
- 1984 — у Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака.
- 1988 — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд — 6,05 м.
- 1994 — президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан).
- 1995 — у Сочі президенти Росії і України підписали договір про розділ Чорноморського флоту.
Хто народився цього дня
- 1781 — Джордж Стефенсон, британський винахідник паровоза, будівельник першої у світі залізниці.
- 1878 — Іван Мар'яненко (Петлішенко), український актор, режисер, педагог, народний артист СРСР.
- 1951 — Держинська Ксенія Георгіївна, оперна співачка, двоюрідна сестра композитора Миколи Вілінського та музикознавця Олександра Оссовського.
- 1963 — Джонні Депп, американський актор.
- 1981 — Наталі Портман, акторка.
- 1983 — Сергій Василюк, фронтмен і засновник гурту "Тінь Сонця".
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