9 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують День друзів.

Який сьогодні день

9 червня — Міжнародний неофіційний день друзів, Міжнародний день акредитації, Всесвітній день пам'яті домашніх тварин, Міжнародний день архівів чи cвято архіваріуса, День Дональда Дака.

Міжнародний день друзів

9 червня святкують Міжнародний день друзів. Свято стало дуже популярним, хоча воно й неофіційне.

Вперше День друзів почали святкувати у США у 1935 році, коли американський Конгрес вирішив призначити першу неділю серпня Національним днем дружби. Пізніше цю дату перенесли на 9 червня. У 1958 році ООН теж вирішила запровадити День друзів, проте, із датою святкування так і не визначилася. Тому неофіційною датою цього свята по всьому світу стало 9 червня.

Цього дня вітають близьких людей і друзів, які завжди підтримають і не залишать у біді.

День Дональда Дака

Офіційно день народження Дональда — 9 червня 1934 року, день, коли вийшла короткометражка "Маленька розумна курочка", в якій вперше з'явився білий селезень з жовтими лапами і жовтим дзьобом. Незважаючи на постійне обурене крякання, яке розбирають тільки близькі, Дональд Дак залишається добрим і милим героєм.

Вважається, що на образ Дональда Дака Волта Діснея надихнула дитяча пісня у виконанні американського актора Кларенса Неша, у якого був специфічний "качиний" голос. Саме Неш буде озвучувати цього персонажа протягом 50 років.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван Анастасія, Людмила, Діана.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Цього дня забороняли жінкам і дівчатам базікати один з одним – це, за прикметами, обіцяло велику біду.

Цього дня не мели у хаті, щоб не вимести домового, а за грубу йому кидали кілька монет, щоб у майбутньому отримати хороший прибуток.

Прикмети:

Ліс шумить в безвітряну погоду — до дощу.

На сході сонця дуже душно — буде дощ найближчим часом

Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари пропадають — наступного дня буде ясна погода

Якщо в цей день зробити прибирання в будинку, то можна своє щастя з хати вимести.

Що не можна робити в цей день

Сон проти 9 червня не порожній. Він вам щось пророкує. Головне, нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.

Цього дня не можна нікому заздрити і сваритися.

Не можна підмітати хату.

Що сталося цього дня

1786 — у Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво.

1866 — метеорит "Княгиня" — упав на Закарпатті

1801 — в Російській імперії заборонено публікацію в пресі оголошень про продаж кріпаків без землі.

1822 — у США запатентована штучна щелепа.

1847 — російський імператор Микола I підписав вирок, за яким маляр і поет Тарас Шевченко віддавався в солдати.

1889 — на місці спалення Джордано Бруно в Римі відкритий його пам'ятник.

1934 — на екранах уперше з'явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак.

1984 — у Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака.

1988 — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд — 6,05 м.

1994 — президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан).

1995 — у Сочі президенти Росії і України підписали договір про розділ Чорноморського флоту.

Хто народився цього дня

1781 — Джордж Стефенсон, британський винахідник паровоза, будівельник першої у світі залізниці.

1878 — Іван Мар'яненко (Петлішенко), український актор, режисер, педагог, народний артист СРСР.

1951 — Держинська Ксенія Георгіївна, оперна співачка, двоюрідна сестра композитора Миколи Вілінського та музикознавця Олександра Оссовського.

1963 — Джонні Депп, американський актор.

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1981 — Наталі Портман, акторка.

1983 — Сергій Василюк, фронтмен і засновник гурту "Тінь Сонця".

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