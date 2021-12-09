9 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

9 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

До Нового року залишилося 22 дні.

Який сьогодні день

У четвер, 9 грудня, в світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цього злочину та Міжнародний день боротьби з корупцією.

На Шрі-Ланці цього дня святкують День військово-морського флоту, в Перу - День армії, у Танзанії - День Незалежності.

Пам'ятні дати 9 грудня

1905 — у Франції ухвалено закон про відокремлення церкви і держави.

1909 — створений футбольний клуб "Боруссія" (Дортмунд).

1917 — у Криму створений курултай, вищий орган кримських татар.

1918 — Директорія УНР ухвалила постанову про скасування законів гетьманського уряду в галузі робітничого законодавства й відновила закон про восьмигодинний робочий день.

1948 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про попередження злочину геноциду й покарання за нього.

1953 — американська компанія "Дженерал Електрик" оголосила про звільнення всіх комуністів.

1968 — у Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Карл Енгельбарт вперше публічно продемонстрував винайдені ним або в його лабораторії комп'ютерну мишу і гіпертекст.

1991 — Михайло Горбачов виступив проти створення СНД.

1997 — зробили перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку "Київстар".

9 грудня 1997 року був золблений перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку "Київстар"

Церковне свято сьогодні 9 грудня

9 грудня православна церква відзначає свято, присвячене роковинам освячення храму великомученика Георгія Побідоносця у Києві. Святий Георгій вважається одним із найбільш шанованих святих. Згідно з житієм, Георгій народився в 3 столітті в Каппадокії у християнській сім'ї. Він досяг успіхів на військовій службі при імператорі Діоклетіані, але коли почалися гоніння на християн, він роздав все своє майно бідним і став перед правителем, оголосивши себе християнином.

Георгія піддали тортурам, які він стійко переніс — завдяки своїй мужності та Божій допомозі, що оберігала його від особливо страшних мук. Перед смертю він осінив хресним знаменням статую Аполлона, і всі ідоли в храмі засмутилися самі собою. Дружина імператора Олександра кинулася до ніг мученика і просила пробачити гріхи її чоловіка-тирана. І Георгій, і Олександра прийняли смерть від рук язичників.

Одним із найвідоміших посмертних чудес святого Георгія є вбивство списом змія, який спустошував землю в Бейруті. Згідно з оповідю, коли чудовиську на розтерзання віддали царську дочку, з'явився Георгій на коні і пронизав змія списом.

Великомученик Георгій Побідоносець / https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

Не вирушайте в дорогу. Якщо ж поїздку відкласти не вдається, то замовте молебень у церкві за своє здоров'я.

Прикмети і традиції на 9 грудня

На Русі Юр'єв день мав велике значення, оскільки цього дня (а також за тиждень до нього та протягом тижня після) селяни могли перейти від одного землевласника до іншого. Кінець цього звичаю поклав Борис Годунов, але пам'ять про нього залишилася — наприклад, у висловлюванні жалю про втрачену свободу: "Ось тобі, бабусю, і Юр'єв день!".

Цього дня було заведено, виїжджаючи кудись у справах, служити молебень про благополуччя на майбутній шлях. Також до Єгорія треба було роздати всі борги, інакше можна було прожити все життя у боржниках.

До Юр'єва дня намагалися оббити всі двері повстю чи рогожею, законопатити вікна та льохи, щоб мороз не проникав у хату.

Єгорія вважали повелителем вовків та охоронцем худоби. Саме йому молилися, щоб хижаки не нападали на свійських тварин.

Холодний день 9 грудня – зима буде суворою / Pexels

Холодний день – зима буде суворою

Недалеко від будинку вовк виє – сильні морози будуть

Випав іній 9 грудня – буде гарний урожай

Іменини 9 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 9 грудня, святкують: Афанасій, Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Микола, Михайло, Назар, Петро, Тихон, Юліан, Яків.

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