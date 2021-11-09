9 листопада — церковне свято Нестора Літописця: історія життя преподобного

Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Нестора Літописця.

9 листопада православна церква шанує життя та подвиги преподобного Нестора Літописця. На вечірній та ранковій службі віряни молитовно згадують великого письменника, історика, автора “Повісті временних літ”, без якої не можна уявити історію Київської Русі.

Але для віруючих Нестор Літописець був у першу чергу - преподобним ченцем Києво-Печерської лаври, який досяг високого рівня святості.

Яким був преподобний Нестор Літописець - читайте саме зараз на сайті ТСН.ua.

Що відомо про Нестора Літописця

Саме він почав збирати перші відомості про києво-печерських ченців.

Нестор прийшов до печерного монастиря ще 17-річним юнаком, коли ігуменом був преподобний Феодосій Печерський. Про себе він писав, що є учнем та духовним чадом преподобного Феодосія. Згодом, після постригу, отримав сан диякона. Печерський патерик пише, що преподобний Нестор був талановитою, вченою особистістю, мудрим та смиренним ченцем. У всьому брав приклад з преподобного Феодосія, якого вважав прикладом святості життя. Також велику роль зіграв преподобний Нікон, який благословив Нестора на літописання.

Нестор Літописець: “Печерський Патерик”

Преподобний Нестор Літописець - автор двох книг: “Печерського Патерика” (його першої частини) та "Повісті временних літ”.

У “Печерському патерику” святий Нестор збирав свідоцтва ченців, щоб намалювати картину становлення православ’я на Русі. У першу чергу він зібрав відомості про життя Києво-Печерської обителі за часів ігумена Феодосія. Не дивно, що через 18 років після смерті преподобного Феодосія саме Нестор Літописець віднайшов його святі мощі.

Нестор Літописець: “Повість временних літ”

Після завершення циклу про літопис Лаври, він написав епохальну книгу - “Повість временних літ” (“Повість минулих літ”). Ця книга - фундамент усіх наступних літописів Київської Русі, яку вивчає кожен школяр.

На відміну від багатьох інших літописів, “Повість временних літ” - не збірка сухих фактів минулого. Святий Нестор описував події через світогляд православної віри. У Патерику згадується, що преподобний Нестор написав “Повість временних літ” за допомогою Духа Святого. Саме тому вона має не тільки історичну, але й величезну духовну цінність.

З чим звертаються до преподобного Нестора Літописця

Преподобний Нестор похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Біля його мощей постійно горить лампадка та стоять квіти - це подяка вірян за молитовну допомогу. Святий Нестор молитовно допомагає усім, хто навчається або присвятив життя науці і дослідженням.

Молитва святому Нестору Літописцю збережена біля раки з його мощами.

Молитва преподобному Нестору Літописцю

Обранців Божих співжителю, іноче чесний і літописцю преславний, отче преподобний Несторе, прийми принесені з любов’ю смиренні похвали наші. Ти ж бо, маючи велику сміливість на небесах, молися тепло за країну нашу і людей її, щоб визволитися нам від усякого зла, щоб взивали до тебе: Радуйся, Несторе, землі Руської перший літописцю.

Як сущий Богоносного Феодосія ученик і істинний житія його наслідувач, першим самовидцем чесних його мощей бути сподобивсяєси, їх же з іншими святоліпно переніс, успадкувавши з ними Царство Небесне, молися, щоб його і ми, що шануємо тебе, отримали.

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