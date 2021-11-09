9 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

За прикметами, якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.

Який сьогодні день

У вівторок, 9 листопада, в світі відзначають Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму.

В Україні цього дня відзначають День української писемності та мови та Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, у Камбоджі - День незалежності, у Німеччині - Доленосний день в історії країни через події 1848, 1918, 1923, 1938 і 1989 років. в Азербайджані - День державного прапора, у Болівії - День Черепів, у Німеччині, Австрії та Швейцарії - День винахідників, в Бразилії - День моделювання та Національний день готелів, у Пакистані - День народження Мухаммада Ікбала, у США - Національний день грецького йогурту.

Пам'ятні дати 9 листопада

1906 — у Російській імперії почалася земельна реформа Столипіна.

1918 — на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.

1923 — у Мюнхені відбувся "Пивний путч".

1938 — у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв "Кришталева ніч".

1961 — місто Сталіне дістало назву Донецьк.

1989 — Почалося руйнування Берлінської стіни.

Associated Press

Церковне свято сьогодні 9 листопада

Преподобний Нестор Літописець народився у 50-х роках XI століття у Києві, 17-ти років вступив до Києво-Печерської обителі. Був послушником преподобного Феодосія. Постриг прийняв від ігумена Стефана, наступника Феодосія. Чистотою життя, молитвою та послухом юний подвижник скоро перевершив навіть відомих печерських старців. Був посвячений у ієродиякона. Протягом життя він написав житіє святих князів Бориса і Гліба, "Сказання про перших печерських подвижників" та головне своє творіння - “Повість минулих літ”. Нестор дожив до глибокої старості і мирно помер близько 1114 року.

https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

Не варто цього дня лаятися, аби не довелося до Різдва гніватися.

Не можна сьогодні багато працювати.

Не слід нині зловживати алкоголем і переїдати.

Не треба у цей день ходити в гості, аби не вивести з дому щастя.

Прикмети на 9 листопада

Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.

Якщо на деревах іній, то скоро буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.

Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.

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Іменини 9 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 9 листопада, святкують: Андрій, Афанасій, Іван, Максим, Марк, Микола, Сергій, Степан.

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