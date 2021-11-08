9 листопада – який завтра день, яке свято, прикмети, традиції, іменини

9 листопада 2021 року – вівторок. В цей день Україна вступила до Ради Європи, а в США вийшов перший примірник одного з найпопулярніших музичних журналів “Rolling Stone”.

До Нового року залишається 52 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

В Україні відзначають День української писемності та мови, який був започаткований Указом Президента в 1997 році. Дата припадає на важливе православне свято – день вшанування пам’яті Нестора Літописця. Саме він був послідовником творців писемності слов’ян Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що писемна українська мова починається з його праці. Нестор Літописець є автором неоціненного скарба нашої культури – “Повісті минулих літ”.

Цікавий факт – наші предки віддавали дітей до школи саме 9 листопада. Спочатку вся родина йшла до церкви, де молилася за майбутнє навчання перед іконою Нестора Літописця. А лише потім школярів відводили на уроки.

9 листопада: День української писемності та мови

Термін “українська мова” почали вживати з XVI століття, щоб позначити мову українців, які проживали на цих землях під час панування Речі Посполитої. Вона належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. У світі налічується понад 45 мільйонів людей, які розмовляють українською мовою. Більша їх частина проживає в Україні. Цікавий факт – українська мова входить до третього десятка найпоширеніших у світі.

За традицією в День української писемності та мови відзначають її популяризаторів, покладають квіти до пам’ятника Нестора Літописця, а також проводять Міжнародний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика.

Також українці святкують Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Раніше цей день відзначали 23 березня (за Указом Президента від 2000 року), але в 2013 році святкування було перенесено на 9 листопада. В цю важливу дату відзначається вагомий внесок працівників творчих професій у відродження нашої культури, мови, проведення культурно-просвітницької діяльності. Завдяки справжнім майстрам вдалося зберегти українську самобутність, попри постійний натиск з боку агресорів.

У світі відзначається Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму (International Day Against Fascism and Antisemitism). Його заснували як день пам’яті, коли Третій рейх провів першу наймасштабнішу акцію фізичного насильства у відношенні до євреїв. Запроваджений за ініціативою Міжнародної мережі проти расизму UNITED, в яку входить понад 500 організацій з 49 країн світу.

Саме 9 листопада 1938 року в нацистській Німеччині почалися масові погроми, направлені проти євреїв. Будинки, магазини, цілі села і міста були розгромлені штурмовими загонами. Вулиці вкрилися осколками скла з розбитих вікон, за що ця ніч отримала назву “Кришталева” (“Kristallnacht”). Було вбито більше 90 євреїв, а біля 30 тисяч чоловіків вивезли в концентраційні табори. Там їх катували на протязі кількох місяців. Більше тисячі полонених померли.

“Кришталева ніч” вважається символічним початком знищення нацистами євреїв. Вона призвела до вбивства мільйонів людей, серед них і тих, кого вважали “ворогами німецької держави”.

В світі відзначається Міжнародний День рекордів Гіннеса. Ця книга була створена британським інженером і власником пивоварні Х’ю Бівером. На початку листопада 1951 року він зі своїми друзями відправився на полювання, після чого вся компанія пішла в бар. Там між ними зав’язалася суперечка: яка птаха найшвидша. Чоловіки перечитали кілька довідників, проте відповіді не знайшли. І тоді у Бівера з’явилася думка, що потрібно створити таку книгу, де б записувалися всі рекорди. Назву книзі Х’ю дав на честь улюбленої пивоварні.

В США відзначається Національний день грецького йогурту та Національний день скрепла (каша зі свинячих обрізків з пшеничним, кукурудзяним або гречаним борошном в поєднанні з різними спеціями. З неї готується досить твердий хлібець, шматочки якого потім обсмажуються на сковороді). В Великобританії – День британського пудингу, в Болівії – День черепів, а в Німеччині – Доленосний день.

Пам’ятні дати 9 листопада

9 листопада 2020 року компанія Virgin Hyperloop вперше здійснює поїздку з людиною / Associated Press

В цей день рік тому в Україні писали ювілейний Всеукраїнський радіодиктант, вводиться локдаун вихідного дня, а компанія Virgin Hyperloop (США) вперше здійснює поїздку з людиною у системі надшвидкого транспортування в вакуумних трубах.

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 листопада:

1882 рік – український театр Марка Кропивницького дебютує в Єлисаветграді (нині Кропивницький) з п’єсою “Наталка-Полтавка”;

1907 рік – король Великобританії Едуард VII отримує в подарунок найбільший в світі діамант;

1918 рік – проголошення Австрійської імперії;

1918 рік – у Львові створено виконавчий орган ЗУНР;

1938 рік – в Хусті створена напіввійськова організація “Карпатська Січ”, яка повинна була обороняти Карпатську Україну;

1947 рік – київське “Динамо” розгромило одеський “Харчовик” з рахунком 5:1 та здобуло Кубок УРСР з футболу;

1961 рік – місто Сталіне перейменовано в Донецьк;

1962 рік – місто Станіславськ отримало нову назву Івано-Франківськ;

1967 рік – в США вийшов перший тираж відомого музичного журналу “Rolling Stone”;

1976 рік – в Києві створена Українська громадська група сприяння виконання Гельсінських угод;

1981 рік – в Нагашимі (Японія) в небо здійнялася американська повітряна куля “Double Eagle V”, капітан Бен Абруцци і його екіпаж подолали 9244 кілометрів шляху до Каліфорнії та приземлилися 12 листопада;

1985 рік – 22-річний Гаррі Каспаров стає наймолодшим гросмейстером чемпіоном світу;

1989 рік – початок руйнування Берлінської стіни;

1994 рік – в Шрі-Ланці жінка вперше стає президентом, це була Чандріка Кумаратунга;

1995 рік – Україна вступає до Ради Європи;

1997 рік – в Україні вперше святкують День української писемності та мови;

2000 рік – невідомий купує картину Пабло Пікассо “Жінка зі складеними руками” в інтернеті на аукціоні Christie’s за 55,6 мільйонів доларів.

Яке завтра церковне свято

9 листопада день пам'яті преподобного Нестора Літописця / Pexels

9 листопада православні християни відзначають день пам’яті преподобного Нестора Літописця. Народився Нестор Літописець близько 1056 року, помер близько 1114 року. Чернець Києво-Печерського монастиря, святий, літописець, письменник. Для українців ця людина назавжди залишиться значущою фігурою. Адже саме він створив “Повість минулих літ”.

Цей твір складався на основі сучасних для автора подій та оповідань, переказів, історій, архівних записів. Подвижник провів чималу працю, завдяки якій сьогодні ми можемо дізнатися про минуле. Також Нестор Літописець написав інші твори: «Сказаніє і страсть і похвала святим Борису та Глібу», «Житіє Феодосія Печерського» і інші.

Окрім богослов’я, преподобний Нестор, мав знання з літератури, історії, в досконалості говорив грецькою мовою. За це його вважали однією з найосвіченіших людей в Київській Русі в XI на початку XII століття.

Католицька церква відзначає День пам’яті святої Єлизавети.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 листопада

Які завтра іменини: Нестор, Марк, Андрій, Агрипін, Олександр, Капітоліна, Еротіїда, Єлизавета.

Талісманом людей, народжених 9 листопада, є камінь хризоберил (котяче око). Це символ позитивного настрою, гармонії, терпимості. Цікавий факт – найбільше котяче око було знайдено у 1858 році. Камінь вагою 8 кг зберігається зараз в Ріо-де-Жанейро. Існує теорія, що російські аристократи, які під час революції 1917 року втекли до Франції, носили з собою хризоберил, як захист від небезпеки.

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В цей день народилися:

1872 рік – український прозаїк, поет, критик, літературознавець, перекладач, публіцист Богдан Лепкий;

1891 рік – український мистецтвознавець, історик, музеєзнавець Федір Ернст;

1906 рік – український академік НАН України, вчений-математик Ярослав Лопатинський;

1912 рік – український кінорежисер Віктор Івченко;

1921 рік – абсолютний чемпіон Олімпійських ігор (1952 і 1956), гімнаст Віктор Чукарін;

1948 рік – володар Кубка Кубків, футболіст київського “Динамо” Віктор Матвієнко.

Що не можна робити в цей день

Наші пращури вважали, що 9 листопада не можна лаятися, інакше до Різдва будете один на одного гніватися. Також існували й інші забобони:

в цей день намагалися багато не працювати;

не варто переїдати і зловживати алкоголем;

в цей день не ходили в гості, щоб не винести щастя зі свого дому.

Творчі люди (наприклад, актори) намагалися не приймати квіти. Існувало повір’я, що слава може згаснути, якщо взяти подарунок.

Народні прикмети і традиції

В цей день вважалося: якщо іній на деревах, то скоро вдарить мороз

В цей день з давніх-давен існували певні прикмети:

дивлячись, який сьогодні день, наші предки вміли вгадувати погоду: якщо стелиться туман – буде відлига, а якщо на сиру землю падає сніг – весною рано зацвітут проліски;

іній на деревах означав, що скоро вдарить мороз;

вітер кілька днів дме в одну сторону – чекайте на опади;

гусак довго плаває на воді, значить холодів ще не буде.

У наших пращурів цього дня було прийнято давати обіцянки. Також намагалися завершити всі справи. Вважалося, якщо закінчити обіцяну роботу, ваше бажання обов’язково здійсниться. Проте, якщо обіцянку не виконати, можна накликати біди.

В ніч з 9 на 10 листопада жінки ткали “буденну пелену”. При цьому потрібно було мовчати. Існувало народне повір’я – якщо в домі хвора людина, намагалися взяти важку роботу і мовчки її виконувати. Це допомагало хворому одужати.

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