9 правил, як вибрати штучну ялинку, максимально схожу на живу, безпечну і без запаху

Різдво та Новий рік — найочікуваніші свята не лише дітей, але й дорослих. І щоб вони вдалися на славу, до них починають готуватися заздалегідь. Особливо важливо — підібрати ялинку. Адже саме вона є справжнім символом новорічних свят, без якого важко їх уявити. Сьогодні найбільшою популярністю користуються саме штучні красуні. Як купити штучну ялинку в Україні, щоб вона була безпечною та якісною, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Переваги штучної новорічної ялинки

Штучні ялинки набувають з кожним роком все більшої популярності. І це зовсім не дивно, адже вони мають чимало переваг в порівнянні з живими:

довговічність — штучна новорічна ялинка може прослужити до 15 років, якщо вибрати якісний варіант та правильно доглядати;

доцільне використання природних ресурсів — щоб вирости в лісі чи в господарстві, ялинці потрібно багато років, а прикрашає наш дім вона всього кілька тижнів, а ось штучну можна купити раз, а потім щороку декорувати;

легко доглядати — голки штучної ялинки не обсипаються, що забезпечує чистоту в оселі, також її можна мити під проточною водою.

9 правил, щоб купити штучну ялинку в Україні: безпечну і якісну

9 порад, щоб купити якісну штучну ялинку в Україні / pixabay.com

Щоб штучна ялинка стала справжньою окрасою будинку чи квартири та принесла святковий настрій, необхідно знати, на що звертати увагу під час купівлі цього символу Нового року.

Безпечний матеріал

Безпека для здоров’я, довговічність і якість штучної новорічної ялинки багато в чому залежить від матеріалу, з якого її виготовляють. Сьогодні виробники використовують:

монофіламентна нитка (волосінь) — найчастіше з цього матеріалу виготовляють штучні сосни, адже гілки виходять пухнастими і максимально подібними до натурального хвойного дерева;

поліпропілен — дуже точно імітує живу ялинку, тому саме з нього найчастіше виготовляють штучні новорічні аналоги, також це досить довговічний матеріал, який прослужить не один десяток років при правильному догляді;

ПВХ плівка — не дуже якісний та м’який матеріал, з якого виготовляють більш дешевші варіанти новорічний ялинок. Тут важливо звертати увагу на запах, він не повинен бути надто різким. Адже в протилежному випадку можна замість святкування Нового року отримати проблеми зі здоров’ям.

Вид новорічного дерева

Щоб вибрати штучну новорічну ялинку, яка буде радувати око протягом всіх новорічних свят, необхідно подумати і про те, який вид дерева вам більше до вподоби. Сьогодні їх існує два:

штучна ялина — відрізняється конусоподібною кроною та має гілки, які направлені вниз, тому повністю приховують стовбур дерева;

штучна сосна — гілки “дивляться” вгору, а тому стовбур не закритий, крона овальної форми, а голки подовжені, а тому виглядають більш пухнастими.

Тут вже варто звертати увагу на свої власні уподобання. Адже комусь більше до вподоби пухнасті штучні ялинки, а кому потрібні максимально наближені до натуральних.

Наявність сертифікату

Перед тим, як купити штучну ялинку в Україні, потрібно дізнатися у продавця, чи є у нього сертифікат якості на штучні дерева. Наявність офіційного документу говорить про те, що ялинка виготовлена за всіма стандартами та правилами, є безпечною для здоров’я людини і якісною.

Зовнішній вигляд новорічної ялинки

У якісної новорічної ялинки хвоя не повинна обсипатися / pixabay.com

Крім сертифікату, який підтверджує нетоксичність та якість виробу, потрібно також звернути увагу на зовнішній вигляд ялинки. Тут важливими є такі особливості:

у штучної новорічної ялинки не видно дроту-основи між хвої;

щоб виявити неякісний виріб, спробуйте легенько смикнути за голочки, провести рукою проти хвої, скрутити гілки: якщо хвоя не обсипається, а гілки приймають початкову форму, значить цей виріб можна купувати;

принюхайтесь, адже штучна ялинка не повинна мати ніякого запаху, особливо різкого і хімічного;

щоб іграшки не загубилися на фоні новорічного дерева, його гілки не повинні бути надто пухнастими, але якщо вам не до вподоби масивний декор, тоді більше підійде саме штучна сосна з більшою кількістю хвої.

Як вибрати висоту штучної ялинки

Невисоке дерево (до 90 см) підійде людям, у кого в квартирі чи будинку не так багато вільного місця. Найбільш популярними штучними ялинками сьогодні є дерева висотою 120-180 см. Їх зазвичай купують в сім’ї з дітьми. Проте на такі новорічні дерева потрібно чимало місця, а його не завжди можна знайти вдома.

Тип збірки та якість штучної ялинки

Виробники пропонують три основних типи збірки:

гачки — кожну гілку потрібно окремо прикріпити до стовбура, тому прийдеться витрачати на збірку чимало часу, також є ризик, що якась частина в майбутньому загубиться, але зберігати таку штучну новорічну ялинку досить зручно;

шарнірний механізм — дерево розкладається і складається, наче парасолька, тому займає зовсім мало місця в складеному вигляді, але з часом механізм може зламатися;

литі — що таке лита ялинка: вона довговічна і найнадійніша з усіх варіантів, але її незручно транспортувати і зберігати.

Наявність декору на новорічній ялинці

Сучасні новорічні штучні ялинки часто прикрашають шишками та засніженими гілками / pixabay.com

Деякі сучасні штучні ялинки продаються вже з декором: вбрані кулі чи іграшки, шишки, сніг на кінчиках гілок, світлодіодна підсвітка. Такі варіанти підходять тим людям, які не хочуть кожного року витрачати час на прикрашання новорічного дерева. Але, якщо для вашої сім’ї прикрашання — це справжній ритуал, не варто купувати штучні ялинки з іграшками. Краще обрати варіант з мінімальним декором (наприклад, шишки чи засніжені гілки) або взагалі без нього.

Як вибрати новорічну ялинку: безпека виробу

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Якщо продавець має сертифікат якості на ялинку, це також означає, що дерево було оброблено спеціальними речовинами, що забезпечують захист від вогню. Тому ви можете прикрашати таку новорічну ялинку без будь-яких страхів. Зверніть увагу, що дерево також не повинно мати неприємного хімічного запаху.

Колір хвої штучної новорічної ялинки

В магазинах сьогодні можна знайти максимально схожі на натуральні ялинки. Гілки можуть бути світло-зеленими, темно-зеленими, блакитними, білими. Але якщо ви полюбляєте щось цікаве та незвичайне, можна звернути увагу на різнокольорові штучні ялинки: помаранчеві, червоні, яскраво-зелені.