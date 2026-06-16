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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
584
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9-річний школяр скоїв самогубство на Рівненщині: деталі трагедії

Майбутній п’ятикласник Богдан лише нещодавно відсвяткував випускний у початковій школі.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Швидка допомога

Швидка допомога

У Сарненському районі 9-річний місцевий житель вчинив самогубство. Поліція відкрила кримінальне провадження й наразі встановлює всі обставини події.

Про випадок у вівторок, 16 червня, повідомив телеграм-канал «Рівне 1283».

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька підтвердила ZAXID.NET інформацію про смерть дитини. За її словами, трагедія сталася на початку червня. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).

Відомо, що загиблому було 9 років, він закінчив четвертий клас. Попередньо, хлопчик повісився, передсмертної записки він не залишив.

У поліції не розголошують назву населеного пункту, де стався інцидент, а також інших деталей події. Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Бучу 11-річний хлопчик заліз на будівельний кран і, попередньо, стрибнув вниз.

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Дата публікації
Кількість переглядів
584
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