9 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

9 серпня 2022 року – вівторок. 167-й день війни Росії проти України. 221-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу. Свято було започатковане 1994 року Генеральною Асамблеєю ООН на честь першого засідання з питаннящодо корінних народів (відбулося 1982 року). Головна мета - показати прагнення міжнародної спільноти зберегти права та культуру корінних народів певної території.

А ще 9 серпня - Міжнародний день коворкінгу. Коворкінг - явище, яке дуже корисне для підвищення ефективності праці. Хоч це і офіційне міжнародне свято, однак жодних особливих заходів не проводиться.

Також 9 серпня - Всесвітній день книголюбів. Свято було створене та запроваджене в США та спочатку було неофіційним. Воно носило назву День книголюбів (Book Lovers Day), однак згодом зацікавленність в ньому зросла.

9 серпня - День пам'яті трагедії Нагасакі в Японії. Цього дня збройні сили США здійснили ядерну атаку міста Нагасакі (Японія). Було скинуло ядерну бомбу "Товстун".

9 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

9 серпня - день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона / Фото: commons.wikimedia.org

9 серпня в церковному календарі – день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Його вважають покровителем воїнів та лікарів. Пантолеон (так звали його до хрещення) був знаним цілителем в місті Нікодимії та колишнім учнем відомого лікаря Євфросина. Навчався він в язичницькій школі, однак пізніше почав відвідувати християнські зібрання. Згодом прийняв хрещення та отримав нове ім'я - Пантелеймон.

Пам’ятні дати 9 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 9 серпня:

1483 рік — відкривають Сікстинську капелу;

1570 рік — відбувається битва при Анеґава (Японія): союзні війська Оди і Токуґави розбивають коаліційні сили Адзаї і Асакура;

1620 рік — козацька флотилія Яцька Нероди рушає на Стамбул;

1803 рік — вперше демонструють пароплав, який був винайдений Робертом Фултоном;

1805 рік — Австрійська імперія, Російська імперія і Велика Британія створюють Третю коаліцію проти Наполеона;

1842 рік — демаркація кордону між Канадою і США (так званий "договір Вебстера-Ешбертона");

1848 рік — на Буковині скасовують кріпацтво;

1859 рік — американець Натан Еймс отримує патент на ескалатор;

1863 рік — в Японії спалахує інцидент Бункю;

1896 рік — розбивається німецький піонер авіації Отто Лілієнталь;

1910 рік — американець Алва Фішер отримує патент на електричну пральну машину;

1919 рік — Велика Британія оголошує протекторат над Персією;

1919 рік — Київська група Армії УНР, очолювана Юрієм Тютюнником, визволяє від більшовиків Жмеринку;

1940 рік — завершується будівництво залізниці Берлін-Багдад;

1942 рік — британська колоніальна адміністрація заарештовує лідера індійського національно-визвольного руху Магатму Ґанді;

1944 рік — Вінстон Черчилль прибуває до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто;

1945 рік — вибухає атомна бомба в Нагасакі;

1965 рік — Сингапур отримує незалежність від Малайзії;

1974 рік — на межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон стає першим президентом Сполучених Штатів, що подав у відставку;

1990 рік — у Саудівську Аравію для воєнної операції вторгнення в Ірак починають прибувати американські війська;

1999 рік — президент РФ Єльцин відправляє у відставку уряд Сергія Степашина і називає очільника ФСБ Володимира Путіна своїм спадкоємцем на президентських виборах.

9 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 9 серпня називали Пантелеймон-цілитель. Часто цей день був грозовим. А тому наші предки не працювали на полі, адже побоювалися блискавки. Сьогодні збирали цілющі трави, щоб засушити їх на зиму.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 серпня

Які сьогодні іменини: Микола, Пантелеймон, Герман, Климентій, Сама, Наум, Анфіса.

9 серпня народилися:

1895 рік — український хірург, доктор медичних наук, професор (здійснив першу у світі операцію з пересадки органу людині) Юрій Вороний;

1919 рік — українська мовознавчиня Тетяна Черторизька;

1926 рік — член молодіжної організації ОУН Євген Грицяк;

1973 рік — український співак Олександр Пономарьов;

1976 рік — українська фігуристка Олена Ляшенко.

Погода на 9 серпня

9 серпня в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +17 вночі. У Львові +18 вдень та +14 вночі. У Харкові +33 вдень та +18 вночі. В Одесі +33 вдень та +22 вночі.