9 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

9 вересня 2022 року – п’ятниця. 198-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 113 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
9 вересня - День тестувальника. Саме 9 вересня 1947 року в Гарвардському університеті вчені проводили тестування обчислювальної машини Mark II Aiken Relay Calculator, однак та постійно давала збій. Ніхто не міг зрозуміли, в чому справа, доки не помітили, що між контактами електромеханічного реле застрягла міль. Одна з вчених (Грейс Хоппер) назвала таку проблему "bug" ("комаха").
Також 9 вересня - День плюшевого ведмедика (Teddy Bear Day). Цікаво, що цю іграшку назвали на честь 26-го президента США Теодора Рузвельта. 1902 року під час полювання в штаті Міссісіпі він пошкодував маленьке ведмежа.
А ще 9 вересня - День чудесних диваків. Започаткували свято в місті Остін (штат Техас). Жителі цього містечка вирішили, що потрібен окремий день для відзначення людей з незвичайною зовнішністю, манерами поведінки чи іншими дивацтвами.
9 вересня - Міжнародний день судоку. Свято створили 2012 року за ініціативи Всесвітньої федерації з пазлспорту (WJPF) - це асоціація юридичних осіб з різних країн світу. Судоку - гра, в якій ігрове поле складається з клітин 9*9. Тому для святкування обрали дев'ятий день дев'ятого місяця року.
Також 9 вересня - Міжнародний день алкогольного синдрому плоду. Дату започаткували 1999 року. Згідно зі статистикою ВООЗ, до 35% українських жінок випивали під час вагітності. За поширенням ФАС (алкогольного синдрому плоду) Україна займає одне з перших місць у світі. Більшість жінок, які вживають алкоголь під час вагітності, вважають, що малі дози нешкідливі для плоду, однак це не так.
А ще 9 вересня - День дизайнера-графіка. Започаткували свято 2005 року, як неофіційне святкування 50-річчя легендарного дизайнера-графіка Володимира Чайки. Він зробив вагомий внесок у розвиток графічного дизайну.
9 вересня - Міжнародний день краси. Головна мета свята - підкреслити важливу роль індустрії краси в сучасному світі та показати, що краса може бути не лише зовнішньою, але й внутрішньою.
Яке сьогодні, 9 вересня, церковне свято
9 вересня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Пимена Великого. Він був християнським ченцем та раннім отцем пустелі, який вважається найбільш цитованим наставником. Жив у монастирі в Скиті. 407 року монастир захопили під час одного з набігів. Пимен разом з іншими ченцями втік до Теренутіса (на річці Ніл).
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 вересня
Які сьогодні іменини: Володимир, Дмитро, Михайло, Олександр, Степан, Пимен, Іван, Анфіса.
Талісманом людини, народженої 9 вересня є яшма. З грецької мови назва каменю перекладається як "строкатий камінь". В християнстві яшма зеленого кольору була символом хоробрості та сили духа. Саме вона вважалася покровителькою апостола Петра.
В цей день народилися:
- 1769 рік — український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури, громадський діяч Іван Котляревський;
- 1897 рік — українська літературна діячка Марія Струтинська (літературний псевдонім Віра Марська);
- 1897 рік — стрілець УСС, музикант Євген Цісик;
- 1901 рік — український фізик в галузі фізики низьких температур Лев Шубников;
- 1903 рік — український економіст, журналіст, військовий, історик-дослідник Лев Шанковський (псевдонім — Олег Мартович);
- 1928 рік — український художник-оформлювач Борис Головко.
Що не можна робити в цей день
- Не варто піднімати речі на перехресті.
- Не давайте в борг гроші, тому що їх не повернуть.
- Цього дня не можна свататися та проводити весілля.
Народні прикмети і традиції на 9 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: чутно грім - буде теплим бабине літо;
- багато жолудів - чекайте на сувору зиму;
- багато ягід горобини - восени дощитиме.
В народі 9 вересня називали Анфіса Горобинниця. Цього дня зривали грона горобини та ставили їх вдома, щоб було щастя. Наші предки вірили, що горобина - це потужний оберіг від злих сил.
Погода на сьогодні, 9 вересня
Сьогодні, 9 вересня, в Києві похмура погода, без опадів. У Львові хмарно, майже весь день йтиме дощ. У Харкові похмура погода, опадів не передбачається. В Одесі хмарно, ввечері очікується дрібний дощ.
Температура повітря в Києві +18 вдень та +10 вночі. У Львові +18 вдень та +13 вночі. У Харкові +16 вдень та +10 вночі. В Одесі +23 вдень та +19 вночі.
Пам’ятні дати 9 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 9 вересня:
- 1834 рік — вперше розпочинаються заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському;
- 1850 рік — Каліфорнію приймають в США як 31-й штат;
- 1855 рік — в ході Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили беруть Севастополь;
- 1886 рік — Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписують Бернську конвенція про охорону літературних і художніх творів;
- 1913 рік — київський військовий льотчик Петро Нестеров вперше у світі робить на літаку "мертву петлю" — одну з фігур вищого пілотажу (пізніше її назвали "петля Нестерова");
- 1920 рік — створюють Київський авіаційний завод;
- 1951 рік — Народно-визвольна армія Китаю входить в Лхасу;
- 1991 рік — проголошують незалежність Таджикистану;
- 1998 рік — на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінює представник Уругваю Дідьє Опертіті;
- 2006 рік — розпочинається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.