9 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

9 вересня 2022 року – п’ятниця. 198-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 113 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

9 вересня - День тестувальника. Саме 9 вересня 1947 року в Гарвардському університеті вчені проводили тестування обчислювальної машини Mark II Aiken Relay Calculator, однак та постійно давала збій. Ніхто не міг зрозуміли, в чому справа, доки не помітили, що між контактами електромеханічного реле застрягла міль. Одна з вчених (Грейс Хоппер) назвала таку проблему "bug" ("комаха").

Також 9 вересня - День плюшевого ведмедика (Teddy Bear Day). Цікаво, що цю іграшку назвали на честь 26-го президента США Теодора Рузвельта. 1902 року під час полювання в штаті Міссісіпі він пошкодував маленьке ведмежа.

А ще 9 вересня - День чудесних диваків. Започаткували свято в місті Остін (штат Техас). Жителі цього містечка вирішили, що потрібен окремий день для відзначення людей з незвичайною зовнішністю, манерами поведінки чи іншими дивацтвами.

9 вересня - Міжнародний день судоку. Свято створили 2012 року за ініціативи Всесвітньої федерації з пазлспорту (WJPF) - це асоціація юридичних осіб з різних країн світу. Судоку - гра, в якій ігрове поле складається з клітин 9*9. Тому для святкування обрали дев'ятий день дев'ятого місяця року.

Також 9 вересня - Міжнародний день алкогольного синдрому плоду. Дату започаткували 1999 року. Згідно зі статистикою ВООЗ, до 35% українських жінок випивали під час вагітності. За поширенням ФАС (алкогольного синдрому плоду) Україна займає одне з перших місць у світі. Більшість жінок, які вживають алкоголь під час вагітності, вважають, що малі дози нешкідливі для плоду, однак це не так.

А ще 9 вересня - День дизайнера-графіка. Започаткували свято 2005 року, як неофіційне святкування 50-річчя легендарного дизайнера-графіка Володимира Чайки. Він зробив вагомий внесок у розвиток графічного дизайну.

9 вересня - Міжнародний день краси. Головна мета свята - підкреслити важливу роль індустрії краси в сучасному світі та показати, що краса може бути не лише зовнішньою, але й внутрішньою.

Яке сьогодні, 9 вересня, церковне свято

9 вересня - день пам'яті преподобного Пимена Великого / Фото: commons.wikimedia.org

9 вересня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Пимена Великого. Він був християнським ченцем та раннім отцем пустелі, який вважається найбільш цитованим наставником. Жив у монастирі в Скиті. 407 року монастир захопили під час одного з набігів. Пимен разом з іншими ченцями втік до Теренутіса (на річці Ніл).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 вересня

Які сьогодні іменини: Володимир, Дмитро, Михайло, Олександр, Степан, Пимен, Іван, Анфіса.

Талісманом людини, народженої 9 вересня є яшма. З грецької мови назва каменю перекладається як "строкатий камінь". В християнстві яшма зеленого кольору була символом хоробрості та сили духа. Саме вона вважалася покровителькою апостола Петра.

В цей день народилися:

1769 рік — український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури, громадський діяч Іван Котляревський;

1897 рік — українська літературна діячка Марія Струтинська (літературний псевдонім Віра Марська);

1897 рік — стрілець УСС, музикант Євген Цісик;

1901 рік — український фізик в галузі фізики низьких температур Лев Шубников;

1903 рік — український економіст, журналіст, військовий, історик-дослідник Лев Шанковський (псевдонім — Олег Мартович);

1928 рік — український художник-оформлювач Борис Головко.

Що не можна робити в цей день

Не варто піднімати речі на перехресті.

Не давайте в борг гроші, тому що їх не повернуть.

Цього дня не можна свататися та проводити весілля.

Народні прикмети і традиції на 9 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: чутно грім - буде теплим бабине літо;

багато жолудів - чекайте на сувору зиму;

багато ягід горобини - восени дощитиме.

В народі 9 вересня називали Анфіса Горобинниця. Цього дня зривали грона горобини та ставили їх вдома, щоб було щастя. Наші предки вірили, що горобина - це потужний оберіг від злих сил.

Погода на сьогодні, 9 вересня

Сьогодні, 9 вересня, в Києві похмура погода, без опадів. У Львові хмарно, майже весь день йтиме дощ. У Харкові похмура погода, опадів не передбачається. В Одесі хмарно, ввечері очікується дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +10 вночі. У Львові +18 вдень та +13 вночі. У Харкові +16 вдень та +10 вночі. В Одесі +23 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 9 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 вересня: