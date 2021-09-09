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9 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

9 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Associated Press

Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день краси.

Який сьогодні день

У четвер, 9 вересня, в світі відзначається Всесвітній день надання першої медичної допомоги, Всесвітній день краси, День тестера, Міжнародний день алкогольного синдрому плода і Міжнародний день судоку.

В Україні цього дня відзначається День фізкультури та спорту, у КНДР - День утворення Корейської Народно-Демократичної Республіки, в Бразилії - День адміністраторів і менеджерів, у Словаччині - День пам'яті жертв Голокосту і злочинів на расовому ґрунті, в США - День штату Каліфорнії, у Таджикистані - День Незалежності.

Пам'ятні дати 9 вересня

  • 1834 — вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському.
  • 1855 — в ході Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили взяли Севастополь.
  • 1913 — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку "мертву петлю" — одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова").
  • 1920 — створено Київський авіаційний завод.
  • 1951 — Народно-визвольна армія Китаю ввійшла до Лхаси. Остаточна ліквідація незалежності Тибету.
Війська полку Далай-лами Дапчі, зокрема особовий склад, який згодом здався китайським силам у Чамдо на східному фронті, зображені під час польових навчань за межами столиці Лхаси, 20 лютого 1951 року. / © Associated Press
Війська полку Далай-лами Дапчі, зокрема особовий склад, який згодом здався китайським силам у Чамдо на східному фронті, зображені під час польових навчань за межами столиці Лхаси, 20 лютого 1951 року. / Associated Press

Церковне свято сьогодні 9 вересня

9 вересня православна церква вшановує пам'ять двох святих з однаковим ім'ям - Пімена Великого і Пімена Палестинського.

Пімен Великий народився в Єгипті близько 340 року. В юні роки він відчув потяг до самотнього життя і разом із двома рідними братами пішов до Скитського монастиря. Однак 407 року на обитель напали бербери і зруйнували її, а ченці переселилися в руїни язичницького храму. Живучи там, вони вели настільки строгий і праведний спосіб життя, що заслужили цим повагу у місцевих селян. До Пімена і його братів стали стікатися люди, які потребують доброї поради. Настанови ченця пізніше були зібрані в книгу афоризмів. Преподобний Пімен помер у віці близько 110 років.

Пімен Палестинський, пам'ять якого також відзначається цього дня, жив в 6 столітті. Преподобний жив в пустелі, проводячи час у молитвах і роздумах про Бога. Одного разу він розповів ченцю Агафоніку про свій гріх, розплати за який очікував. Коли він був пастухом, перед його стадом йшов чоловік. Пси кинулися на нього, і розірвали. Він міг його врятувати, але не зробив цього. Пізніше йому було відкрито, що він сам помре такою смертю. Так і сталося.

© https://azbyka.ru/
https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

  • Не можна рвати на городі чужі ягоди
  • Не можна ходити босоніж по росі
  • Не можна вживати алкоголь
  • Не можна лаятися та кричати
  • Не можна ламати гілки на горобині
  • Не можна давати гроші в борг
  • Не можна свататися

Прикмети на 9 вересня

Цього дня всюди на Київській Русі славили горобину, тому свято має ще одну назву - Горобинник. Зазвичай селяни виходили кланятися горобині і збирали ягоди. Першими ласували завжди птиці. Але, як говорили, милостива буде зима до людей, якщо після пташок на горобині залишиться багато ягід. Великий урожай горобини віщував суворі морози.

© publicdomainpictures.net
publicdomainpictures.net

Цього дня горобину заварювали з чаєм, варили з неї варення, заготовляли на зиму. На Пімена було заведено вивішувати грона горобини під дахом хати.

  • Якщо до 9 вересня горобина пожовкла, бабине літо вдасться, а зима буде ранньою і морозною.
  • Якщо горобини мало - осінній сезон буде посушливим, а якщо багато, то дощовим і холодним.

Іменини 9 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 9 вересня, святкують: Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан.

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