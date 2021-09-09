9 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день краси.

Який сьогодні день

У четвер, 9 вересня, в світі відзначається Всесвітній день надання першої медичної допомоги, Всесвітній день краси, День тестера, Міжнародний день алкогольного синдрому плода і Міжнародний день судоку.

В Україні цього дня відзначається День фізкультури та спорту, у КНДР - День утворення Корейської Народно-Демократичної Республіки, в Бразилії - День адміністраторів і менеджерів, у Словаччині - День пам'яті жертв Голокосту і злочинів на расовому ґрунті, в США - День штату Каліфорнії, у Таджикистані - День Незалежності.

Пам'ятні дати 9 вересня

1834 — вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському.

1855 — в ході Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили взяли Севастополь.

1913 — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку "мертву петлю" — одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова").

1920 — створено Київський авіаційний завод.

1951 — Народно-визвольна армія Китаю ввійшла до Лхаси. Остаточна ліквідація незалежності Тибету.

Війська полку Далай-лами Дапчі, зокрема особовий склад, який згодом здався китайським силам у Чамдо на східному фронті, зображені під час польових навчань за межами столиці Лхаси, 20 лютого 1951 року. / Associated Press

Церковне свято сьогодні 9 вересня

9 вересня православна церква вшановує пам'ять двох святих з однаковим ім'ям - Пімена Великого і Пімена Палестинського.

Пімен Великий народився в Єгипті близько 340 року. В юні роки він відчув потяг до самотнього життя і разом із двома рідними братами пішов до Скитського монастиря. Однак 407 року на обитель напали бербери і зруйнували її, а ченці переселилися в руїни язичницького храму. Живучи там, вони вели настільки строгий і праведний спосіб життя, що заслужили цим повагу у місцевих селян. До Пімена і його братів стали стікатися люди, які потребують доброї поради. Настанови ченця пізніше були зібрані в книгу афоризмів. Преподобний Пімен помер у віці близько 110 років.

Пімен Палестинський, пам'ять якого також відзначається цього дня, жив в 6 столітті. Преподобний жив в пустелі, проводячи час у молитвах і роздумах про Бога. Одного разу він розповів ченцю Агафоніку про свій гріх, розплати за який очікував. Коли він був пастухом, перед його стадом йшов чоловік. Пси кинулися на нього, і розірвали. Він міг його врятувати, але не зробив цього. Пізніше йому було відкрито, що він сам помре такою смертю. Так і сталося.

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Що не можна робити цього дня

Не можна рвати на городі чужі ягоди

Не можна ходити босоніж по росі

Не можна вживати алкоголь

Не можна лаятися та кричати

Не можна ламати гілки на горобині

Не можна давати гроші в борг

Не можна свататися

Прикмети на 9 вересня

Цього дня всюди на Київській Русі славили горобину, тому свято має ще одну назву - Горобинник. Зазвичай селяни виходили кланятися горобині і збирали ягоди. Першими ласували завжди птиці. Але, як говорили, милостива буде зима до людей, якщо після пташок на горобині залишиться багато ягід. Великий урожай горобини віщував суворі морози.

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Цього дня горобину заварювали з чаєм, варили з неї варення, заготовляли на зиму. На Пімена було заведено вивішувати грона горобини під дахом хати.

Якщо до 9 вересня горобина пожовкла, бабине літо вдасться, а зима буде ранньою і морозною.

Якщо горобини мало - осінній сезон буде посушливим, а якщо багато, то дощовим і холодним.

Іменини 9 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 9 вересня, святкують: Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан.

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