9 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

9 жовтня 2022 року – неділя. 229-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 82 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

9 жовтня - День ріелтора в Україні. Свято було створене 2000 року. Заснували його під час першого всеукраїнського з'їзда ріелторів 1999 року. Ріелтор - експерт у галузі роботи з нерухомістю. Саме він виступає посередником під час підписання угод щодо купівлі продажу, оренди чи інших операцій, які пов'язані з нерухомим майном.

Також 9 жовтня - Всесвітній день пошти. Саме цього дня далекого 1874 року 22 країнами був заснований Всесвітній поштовий союз. Дотепер поштові послуги не втратили своєї актуальності. Сьогодні до складу Всесвітнього поштового союзу входить 192 країни (Україна також).

А ще 9 жовтня - День художника України. Щорічно свято припадає на другу неділю жовтня. Запровадили його указом президента 1998 року. А ініціатором виступила Спілка художників України. Головна мета дня - підтримати представників мистецтва та нагадати їх важливу роль в культурному розвитку українців.

9 жовтня - День професійних спілок України. Свято щороку припадає на другу неділю жовтня. Ідея створення цього дня виникла 2018 року і з того часу учасники руху за захист прав найманих працівників святкують своє професійне свято щороку.

Також 9 жовтня - День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України. Щороку свято припадає на другу неділю жовтня. Затвердили його указом президента 2004 року. Головна мета дня - відзначення важливості цієї галузі в охороні здоров'я людей, захист від тяжких інфекційних захворювань, в тому числі і COVID-19.

Яке сьогодні, 9 жовтня, церковне свято

9 жовтня - день пам'яті апостола та євангеліста Іоана Богослова / Фото: commons.wikimedia.org

9 жовтня в церковному календарі – день пам'яті апостола та євангеліста Іоана Богослова. Для вірян образ Іоана Богослова має неабияке значення. Він проповідував вчення Ісуса Христа. Після його проповідей траплялося багато різних див та все більше людей починали вірити в Христа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 жовтня

Які сьогодні іменини: Іван, Єврем, Тихон.

Талісманом людини, народженої 9 жовтня є топаз. Перші відомості про цей камінь з'явилися ще три тисячі років тому, хоча точної версії походження назви каменю немає. З санскриту "топаз" можна перекласти як "вогонь" або "тепло". Здавна вірили, що ці камені наділені позитивною енергією, а тому їх використовували для створення різних амулетів.

В цей день народилися:

1886 рік — українська письменниця Іванна Блажкевич;

1892 рік — визначний український математик, розробник української алгебраїчної і геометричної термінології Михайло Кравчук;

1904 рік — український письменник Микола Бажан;

1943 рік — український політик і поет Михайло Туш;

1951 рік — українська поетеса Раїса Харитонова;

1963 рік — український прозаїк і поет Павло Вольвач;

1970 рік — українська поетеса Антоніна Филонич;

1975 рік — український актор Андрій Водичев.

Що не можна робити в цей день

Не піднімайте нічого на перехресті, не плюйтеся і не рахуйте гроші.

Не варто носити брудне чи старе взуття, тому що ваш життєвий шлях буде тернистим.

Не можна ревнувати.

Народні прикмети і традиції на 9 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: сильно падає листя - до ранньої зими;

пішов дощ - ще три тижні дощитиме;

захід сонця рожевий - буде сильний вітер;

захід сонця хмарний - чекайте на гарну погоду.

В народі 9 жовтня називали Подорожній. А все тому, що до Іоана Богослова цього дня зверталися подорожні про захист. Вважалося, що цей день вдалий для початку подорожі.

Погода на сьогодні, 9 жовтня

Сьогодні, 9 жовтня, в Києві хмари цілий день, без опадів. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові ясно, опадів не передбачається. В Одесі ясна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +10 вночі. У Львові +17 вдень та +11 вночі. У Харкові +16 вдень та +6 вночі. В Одесі +20 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 9 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 жовтня: