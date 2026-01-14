90 мільярдів євро для України: у Єврокомісії назвали дату першої виплати

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Пропозиція стосовно репараційного кредиту для України залишається чинною та була узгоджена паралельно з пакетом допомоги на засіданні Європейської ради у грудні.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу 14 січня, передає «Суспільне».

«Ми залишаємо за собою право використовувати заморожені російські активи, і документи показують, що активи залишатимуться замороженими до закінчення війни та до виплати репарацій», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Попри це, Європейська комісія очікує на швидке погодження своїх пропозицій Європарламентом і Радою, щоб здійснити першу виплату Україні у межах позики на 90 мільярдів євро вже у квітні цього року.

Що передувало

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно представила масштабний проєкт фінансової допомоги Україні загальним обсягом 90 мільярдів євро.

Як заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, левова частка цих коштів буде спрямована на зміцнення обороноздатності країни. Згідно з оприлюдненим планом, фінансування розділять: одна третина для загального бюджету, а дві третини — для військових постачань.

Президентка Єврокомісії окремо уточнила умови використання «військового» траншу. За її словами, 60 мільярдів євро мають бути використані переважно для закупівлі обладнання та зброї у виробників із країн ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

«Кредит поверне Путін»

Раніше Європейський Союз ухвалив рішення про надання Україні масштабної фінансової допомоги, яка буде забезпечена замороженими активами країни-агресорки. Навколо питання використання заморожених російських активів точилося чимало дискусій. Дехто називав фінальне рішення компромісним, проте президент України Володимир Зеленський переконаний у його ефективності та силі. За його словами, домовленість з лідерами Європи гарантує Україні 90 мільярдів євро (із загального пулу у 210 млрд) терміном на два роки — по 45 мільярдів на рік.