90 млрд євро від ЄС: Україна отримає підтримку і нові санкції проти РФ

Україна отримає 90 млрд євро від ЄС / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що фактично зараз відбувається виконання угоди України з Євросоюзом про розблокування пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро на два роки. Також у ЄС готують новий пакет санкцій проти Росії.

Президент повідомив, що розблокування допомоги — правильний сигнал у нинішніх обставинах.

«Росія повинна закінчити свою війну. І мотиви для цього в неї можуть зʼявитися тільки тоді, коли і підтримка для України, і тиск на Росію будуть достатніми», — заявив Зеленський.

Україна виконала зобовʼязання перед ЄС навіть у такому питанні, як нафтопровід «Дружба». Його роботу відновили. Тепер Україна розраховує, що Європейський Союз зі свого боку продовжить давати те, що необхідно для захисту життів та наближення європейської інтеграції України.

«Важливо, щоб європейський пакет підтримки запрацював оперативно», — наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що збирається обговорювати з європейськими лідерами відкриття кластерів для України, адже умови для цього вже реалізували.

Роботу щодо розвитку санкцій проти РФ та посилення тиску проти країни-агресорки будуть продовжувати. Росія має втратити можливість маніпулювати енергопостачанням до Європи.

Нагадаємо, учора, 21 квітня, Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування 90 мільярдів євро допомоги.

Він заявив, що ці кошти посилять не лише Україну, а й Європу, тому Україна має почати їх отримувати якнайшвидше.

Однією з головних умов надання такої допомоги було відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». На початку тижня нафтопровід відновили, і сьогодні він почав перекачувати нафту. Постачання до Словаччини можуть відновитися вранці 23 квітня.