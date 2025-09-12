ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
2 хв

93-річний українець пішки йшов 7 км із прифронтового міста поблизу Покровська

Олексій Фомич, якому уде 93 роки, сам пішки пройшов 7 кілометрів від Родинсього до міста Білицьке, звідки його забрали волонтери.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
93-річний Олексій Фомич

93-річний Олексій Фомич / © Hromadske.ua

Із прифронтового Родинського, що розташоване поблизу Покровська, пішки вийшов 93-річний Олексій Фомич.

Історію пенсіонера розповідає hromadske.

До вторгнення в Родинському жили майже 10 тисяч людей. Олексій Фомич — один з останніх жителів, хто покинув рідне місто. Йому довелося пройти сім кілометрів до найближчого Білицького, звідки його мала вивезти евакуаційна група.

«Шкода: на городі бджоли лишилися, шість бідонів меду, собака лишився, — розповідає дідусь уже в евакуаційній машині. Від пережитого в нього накочуються сльози на очі. — З дружиною отримали квартиру, двоє дітей. Тільки дожили до того, що все є. І знову нема в мене нічого», — скаржиться старенький.

Дідусь розповів, що хотів забрати з собою собаку, але нести його не міг. А сам пес дійшов лише до кінця вулиці, а далі побоявся й повернувся назад у свій двір.

/ © Hromadske.ua

© Hromadske.ua

«Не знаю, скільки днів він звідти виходив. Але внучка вийшла на нас, зв’язалася з нами, щоби попросити про допомогу, евакуювати її дідуся. І зараз він перебуває на одній адресі, де чекає», — розповів волонтер і капелан Леонід Номерчук, який займається евакуацією цивільних.

Номерчук, який забирає Олексія Фомича, евакуював людей із Покровська в Білицьке, яке було більш спокійним прифронтовим містом. Проте у серпні фронт стрімко приблизився до Білицького.

Білицьке, Родинське і Покровськ на карті / © Deepstatemap

Білицьке, Родинське і Покровськ на карті / © Deepstatemap

У виданні нагадали, що у Білицькому до повномасштабного вторгнення жили сім тисяч людей. Один із них — пан Василь. Його будинок зруйнувало, і він ледь вибрався з-під завалів.

«Коли вибухнуло, у собаки очі вилізли. Мене засипало склом і рамами о першій ночі. Я потихеньку виліз, пішов до друга, який за два будинки живе, і сказав: „Слава Богу, що живий“».

Після пережитого шоку Василь залишився без житла, тому попросив волонтерів вивезти його в безпечніше місце.

Раніше ми розповідали, що під Покровськом 65-річний чоловік 4 дні виходив з окупованого села через лінію фронту.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie