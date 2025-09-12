93-річний українець пішки йшов 7 км із прифронтового міста поблизу Покровська

93-річний Олексій Фомич / © Hromadske.ua

Із прифронтового Родинського, що розташоване поблизу Покровська, пішки вийшов 93-річний Олексій Фомич.

Історію пенсіонера розповідає hromadske.

До вторгнення в Родинському жили майже 10 тисяч людей. Олексій Фомич — один з останніх жителів, хто покинув рідне місто. Йому довелося пройти сім кілометрів до найближчого Білицького, звідки його мала вивезти евакуаційна група.

«Шкода: на городі бджоли лишилися, шість бідонів меду, собака лишився, — розповідає дідусь уже в евакуаційній машині. Від пережитого в нього накочуються сльози на очі. — З дружиною отримали квартиру, двоє дітей. Тільки дожили до того, що все є. І знову нема в мене нічого», — скаржиться старенький.

Дідусь розповів, що хотів забрати з собою собаку, але нести його не міг. А сам пес дійшов лише до кінця вулиці, а далі побоявся й повернувся назад у свій двір.

«Не знаю, скільки днів він звідти виходив. Але внучка вийшла на нас, зв’язалася з нами, щоби попросити про допомогу, евакуювати її дідуся. І зараз він перебуває на одній адресі, де чекає», — розповів волонтер і капелан Леонід Номерчук, який займається евакуацією цивільних.

Номерчук, який забирає Олексія Фомича, евакуював людей із Покровська в Білицьке, яке було більш спокійним прифронтовим містом. Проте у серпні фронт стрімко приблизився до Білицького.

Білицьке, Родинське і Покровськ на карті / © Deepstatemap

У виданні нагадали, що у Білицькому до повномасштабного вторгнення жили сім тисяч людей. Один із них — пан Василь. Його будинок зруйнувало, і він ледь вибрався з-під завалів.

«Коли вибухнуло, у собаки очі вилізли. Мене засипало склом і рамами о першій ночі. Я потихеньку виліз, пішов до друга, який за два будинки живе, і сказав: „Слава Богу, що живий“».

Після пережитого шоку Василь залишився без житла, тому попросив волонтерів вивезти його в безпечніше місце.

