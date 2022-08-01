94% людей не хочуть повертатись назад: Верещук розповіла, в якій області є найбільше переселенців

Зараз регіоном, який прийняв найбільше внутрішніх переселенців, є Полтавська область.

Про це віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук повідомила під час телеефіру на "1+1

"У перші місяці повномасштабної війни більшість їхали у західні області України - Закарпаття, Львівська область. Сьогодні у Полтаві та на Полтавщині є 200 тис. переселенців. Це - найбільше, коли ми говоримо про регіони. Соціологія показує, що 94% переселених осіб хочуть залишитись жити на Полтавщині", - сказала Верещук.

Нагадаємо, Верещук повідомила алгоритм дій, як евакуйовуватимуть жителів Донеччини. Вона зазначила, що громадянам одразу по прибуттю нададуть додаткову готівкову грошову допомогу, окрім виплат, які гарантує держава. Також вона закликала евакуюватися, поки тепло.

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