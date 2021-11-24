98% ураження легень: в Івано-Франківську намагаються врятувати 17-річну дівчину, яка вже 20 днів на ШВЛ

98% ураження легень: в Івано-Франківську намагаються врятувати 17-річну дівчину, яка вже 20 днів на ШВЛ

У дівчини раніше діагностували коронавірусну хворобу.

17-річна дівчина потрапила до лікарні в Івано-Франківську з ураженими на 98% легенями. За її життя бореться весь персонал обласної дитячої лікарні.

Як повідомив директор медичного закладу Тарас Мельник, 17-річна пацієнтка, в якої раніше діагностували COVID-19, вже 20 днів перебуває під апаратом штучної вентиляції легень, стан її врай важкий, пише "Суспільне".

"Вона забезпечена всіма необхідними медикаментами. Вся увага до цієї дитини", — сказав Тарас Мельник.

Також він розповів, що в лікарні перебувають 12 дітей з COVID-19, з них двоє — до місяця, четверо — до 4 років, інші — старші.

"Зараз у маленькій реанімації є дитина, щоб її врятувати, треба 30 літрів кисню на одну хвилину", — каже медик.

За його словами, через дуже великий розхід, кисень до лікарні привозять щодня.

Для хворих на COVID-19 у лікарні підготували корпус на 90 ліжок. Всі пацієнти забезпечені медикаментами, додав директор лікарні.

Нагадаємо, 17-річну пацієнтку перевели з обласної інфекційної лікарні у дитячу в дуже тяжкому стані.

Новини України: 5-річна дівчинка з тяжким ураженням легень почала дихати без апарату ШВЛ

Читайте також: