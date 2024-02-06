"А де дно": в полон потрапив серійний вбивця-розчленювач, який з 20 років 6 просидів в "одиночці"

Український блогер Дмитро Карпенко, який бере інтерв'ю у полонених окупантів, поспілкувався з черговим російським "героєм СВО" – серійним убивцею, розчленювачем трупів жертв, який просидів у в'язниці неповних 20 років, з них 6 років – в одиночній камері.

Відео розмови із "зеком" опубліковане на youtube-каналі Дмитра Карпенка.

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Жорстокість "зека" вразила навіть самого журналіста, який уже спілкувався із сотнями полонених окупантів.

Зловмисник причетний до вбивства 5 людей. Зокрема, зі своїм спільником, колишнім працівником міліції, вони вбили сім'ю – подружжя і 10-річного хлопчика. Щоб замести сліди, трупи деяких своїх жертв окупант розчленював і топив в озері або закопував. Водночас полонений похвалився, що є спортсменом і не курить.

Вбивство сім'ї з 10-річним хлопчиком

"Мене спільник відправив до однієї кімнати слідкувати за дитиною, а цього чоловіка й жінку завів на кухню і став допитувати. Спочатку він застрелив чоловіка, потім жінку. А дитина прокинулася, нас побачила. Я залишився на кухні, а він пішов до дитини. Через хвилину він повернувся, сказав, що "все нормально, розібрався", і ми пішли", – розповів "зек".

Допомагав знайомому позбутися трупів

"Зек" розповів, як одного разу зайшов додому до свого спільника. Там він побачив п'яного знайомого по пояс у крові, а поряд – труп чоловіка.

"Я вирішив замотати труп у килим, поклав до машини. Сходив до магазину, купив човен двомісний, сокиру і розчленував труп. Поклав у пакети, вивіз на ГЕС і втопив", – розповів росіянин.

Друге вбивство він зі спільником здійснив в Іжевську – вони вирішили вбити "наркобаригу" і забрати його гроші собі. Гроші вони так і не знайшли, а труп залишили у квартирі.

"Башта смерті"

На окупанта "повісили" не лише ці 5 вбивств, але й 4 інших, до яких він не був причетний. Росіянин розповів, що "розкручували" його оперативники з так званої "Башти смерті".

"Приїхав оперативник з пермської "Башти смерті". Це місце, де "явки" пишуть усі. У них ніхто не зможе відмовитися. Там підвал – катування, знущання, насильство. Я спілкувався з тими, хто мав великі терміни (ув'язнення), навіть по 30 років. Хлопці спортивні, здорові. Оперативники у них були такі ж, як у мене. Всі "явки" написали. З ними нема сенсу сперечатися", – зазначив росіянин.

Також він сказав, що 6 років зі свого терміну ув'язнення провів у камері-"одиночці": двічі по три роки.

"Зеки" закінчуються

Загарбник поїхав воювати проти України в листопаді 2023-го. До кінця терміну ув'язнення йому залишалося три роки.

"Зеків мало залишилося. Коли йшов колонією, запитую хлопців (інших зеків – Ред.): "Ну що, поїдемо на СВО?". А вони мені: "Ні, в жодному разі. Жити хочеться", – пригадав він.

Раніше повідомлялося, що у РФ "зека", який розчленував свою співмешканку, помилували після того, які він три місяці провоював проти України.

Нагадаємо, інший російський окупант навіть у полоні запевняв українських журналістів, що в Україні живуть "нацисти, лише цивілізовані".

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