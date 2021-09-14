"А де в законі написано": у Хмельницькому патрульний відмовився спілкуватися українською мовою

"А де в законі написано": у Хмельницькому патрульний відмовився спілкуватися українською мовою

На захист свого колеги стали інші поліцейські, які почали його захищати.

У Хмельницькому працівник поліції, який приїхав на виклик, відмовився спілкуватися українською мовою із жителькою міста.

Відео інциденту опублікував у Facebook депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик.

Співробітник ТОР (підрозділ тактично-оперативного реагування), який приїхав на виклик хмельничанки, відмовився спілкуватися з нею українською мовою.

"Попри те, що його кілька разів попросили виконати законну вимогу, а саме розмовляти із громадянами державною мовою, поліцейський принципово відмовлявся виконувати цю вимогу", — розповів Бурлик.

На захист свого колеги стали інші поліцейські, які почали його захищати і заявляли, що законодавство не зобов’язує копів спілкуватися виключно українською.

"Дивує позиція його колег, які замість того, щоб зробити зауваження, лише почали захищати його аргументами "а де в законі написано таке". Для них особисто підкажу: стаття 9 (Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної)", — пише депутат облради.

Політик нагадав, що, відповідно до цього ж закону, є категорії громадян, які повинні розмовляти державною мовою. Якщо ці люди порушують вказані вимоги, то до них потрібно викликати поліцію.

"Питання риторичне: як би відреагували "герої" цього відео, якби вони приїхали на такий виклик", — резюмував Бурлик.

Старша інспекторка Патрульної поліції у Хмельницькій області Роксолана Вавренюк у коментарі "Суспільному" розповіла, що через цей випадок відбудеться службове розслідування.

"Буде встановлено усі обставини конфлікту та об’єктивно ухвалене рішення щодо притягнення до відповідальності за порушення чинного законодавства та службової дисципліни патрульних у разі їх виявлення", — запевнила вона.

Нагадаємо, що у Миколаєві викладачу інституту права Національного університету "Одеська юридична академія" Сергію Шубіну оголошено догану за антиукраїнські висловлювання у соцмережі. Професор у коментарях під своїм дописом назвав українську мову "блювотою".

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