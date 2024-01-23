"А хто готовий вмирати": розвідник "розніс" чоловіків, які кажуть, що корисніші в тилу

На думку "Саби", хто і де більше принесе користі має вирішувати держава.

Командир розвідгрупи ГУР з підрозділу "Артан" із позивним "Саба" жорстко висловився про мобілізацію.

Про це передає "Укрінформ".

Розвідник наголосив, що не чув такого, щоб в українській армії воювали непідготовлені люди. За словами "Саби", кожен, хто приходить до війська, потрапляє спочатку в учбовий центр, де його навчають.

"Готовий чи не готовий, а скажіть, хто готовий вмирати?", – риторично запитує розвдник.

Він розкритикував тих чоловіків, які кажуть, що принесуть більше користі в тилу. На думку "Саби", хто і де більше принесе користі має вирішувати держава.

"Якщо людина приносить таку користь суспільству, що вона більш корисна "на гражданке", в суспільному житті, то напевно законодавчі норми підтверджують цей факт. А якщо законодавчі норми підтверджують протилежний факт, що людина потрібна в даній ситуації зі зброєю в руках, в однострої, то напевно так правильно...

Є людина, яка шукає спосіб якось "відкосити", рахує, що вона приносить користі більше... Хтось вирішив, що він неготовий іти захищати свою святу землю. Тоді питання наступне: що він готовий робити для суспільства? Питання: чому він не виїхав звідси до повномасштабного вторгнення?", – підсумував командир розвідгрупи ГУР.

Зазначається, що підрозділ "Саби" проводить спецоперації на найбільш небезпечних ділянках фронту серед яких: "вишки Бойка", окупований Енергодар, Крим та лівий берег Дніпра Херсонщини.

Раніше президент Зеленський відповів, чи є потреба та можливість мобілізувати пів мільйона людей.

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