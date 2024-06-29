"А Крим – не Україна?": Тищенко влаштував істерику у прямому ефірі після згадки про "темне" минуле помічниці

Під час включення народний депутат, який перебуває під домашнім арештом, просто-таки втратив самовладання.

Скандального нардепа Миколу Тищенка в прямому ефірі запитали про його помічницю, яка відвідувала концерт путініста Григорія Лепса у тимчасово окупованому Криму 2018 року. Він почав буквально кричати про те, що півострів – це Україна, і попросив журналістку не "підтасовувати факти".

Про це Тищенко сказав в ефірі "Київ24".

Тищенко аж із себе пнувся у прямому ефірі під час згадки про "темне" минуле своєї помічниці

За словами нардепа, Евеліна Андрієвська проживала на території півострова, який входить до складу нашої держави.

"Може, вам треба три рази повторити, що Крим – це Україна? Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна"

Ба більше, Тищенко дорікнув ведучій за те, що вона буцімто "займається аб'юзом", "не підтримує європейські цінності" і "проти гендерної рівності".

"Не треба підтасовувати факти. Не займайтеся аб'юзингом, не ображайте жінку!"

Журналістка зауважила, що жодних стосунків із жінками, крім дружніх, вона не підтримує.

"Ви що, проти гендерної рівності? Чи ви не підтримуєте наші європейські цінності?"

Насамкінець, коли ведуча подякувала нардепу і попрощалася із ним, він знову викрикнув про ботоферми.

Раніше йшлося про те, що, вочевидь, нова цинічна витівка цього разу дорого коштуватиме нардепу Миколі Тищенку із "позивним" Котлета. Поведінка нардепа давно вийшла за межі адекватності, а часто й закону. Тому одного ранку до нього постукало ДБР з обшуками та підозрою.

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