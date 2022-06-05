"А лавандос як": на Херсонщині окупаційна влада забирає бізнес у місцевих підприємців

"А лавандос як": на Херсонщині окупаційна влада забирає бізнес у місцевих підприємців

У тимчасово окупованому Генічеську незаконна влада намагається запустити в роботу місцеві заправки, власники яких їх закрили.

"Очільник" міста хвилюється, як знайти персонал і потім виводити гроші.

Про це свідчить розмова двох окупантів - "гауляйтера" Генічеська Геннадія Сивака і так званого радника "голови" Криму Рустема Німетуллаєва, яку записала СБУ.

"Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам "спецоперации" можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем", – пропонує Німетуллаєв.

Генічеський "гауляйтер" не проти запустити такий "бізнес", але побоюється, що важко буде набрати персонал, який не буде красти.

"Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос, как? То есть, мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…" – каже колаборант.

Нагадаємо, що російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України. Вояків РФ насильно повертають для участі у "спецоперації".

Читайте також: