В Одесі поліція і невідомі силоміць заштовхали чоловіка до буса – соцмережі (відео)

Правоохоронці тягнули чоловіка за руки та ноги по асфальту.

В Одесі поліцейські та невідомі у цивільному одязі силоміць заштовхали чоловіка до буса. Проти цього виступили перехожі, виникла шарпанина і словесні перепалки.

Про це повідомляють соцмережі, у яких з’явилося відповідне відео.

В опублікованій 11 лютого інформації йдеться, що в Одесі у районі ринку "Привоз" поліція разом з невідомими особами заштовхала до буса чоловіка. Один із невідомих мав зі собою ніж.

На відеоролику з Мережі видно, як правоохоронці тягнуть чоловіка за руки та ноги по асфальту. Їм намагаються протистояти перехожі. Чутно крики та лайку. Зокрема, чоловік, якого тягнуть поліцейські, гукає на допомогу.

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Між невідомими особами та іншими присутніми виникає шарпанина, зокрема чоловіки відштовхують жінок. Останні намагаються завадити тому, аби чоловіка таки затягли до буса. Зрештою чоловіка таки заштовхують до транспорту, після чого поліцейські сідають до свого авто і їдуть з місця події.

Зауважимо, що на місці інциденту також були присутні чоловіки у військовій формі, однак на відео видно, що жодних силових заходів вони не застосовували.

В Одесі поліція і невідомі силоміць заштовхали чоловіка до буса

До слова, народний депутат Федір Веніславський заявив, що в Україні планують суттєво посилити відповідальність ТЦК за порушення прав людини.