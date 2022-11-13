"А пакет в подарунок іде": експеримент показав, чи купують росіяни крадену в Україні побутову техніку

Втікаючи з України, російські окупанти крадуть все, що так і не так лежить, чи стоїть, включаючи труси, комбайни, мультиварки, холодильники, собачі будки, пам'ятники, музейні експонати і навіть єнотів. Російська армія увійде в історію цієї війни ще й як армія мародерів.

Українська техніка тепер частий гість на російських барахолках . То хто ж готовий купувати такі трофеї , йдеться у сюжеті ТСН.

Журналістка ТСН Тетяна Штан провела власний експеримент. Вона виставила на продаж техніку з українським меню і стала чекати на покупців. В оголошенні зазначалося, що продається фірмова побутова техніка з України, вживана, але в гарному стані.

На цей експеримент журналістів наштовхнув сумнозвісний сюжет про український холодильник в Іркутську. Автори відео навіть змушені були надати слово своїм героям для виправдання – звідки у сім’ї загиблого військового – холодильник з України. В родині, виявилось, про мародерство навіть не чули.

Психологи вважають, що тих, хто купує грабовану техніку, можна умовно поділити на три категорії – перша це патологічно жадібні люди (можливо, мали якесь злиденне дитинство). Друга - це соціопати, яким байдуже, де була та пральна машинка. Третя - відверті психопати, які можуть отримувати психологічні задоволення від того, що ця річ була в гарячих точках, і що її привезли з війни.

Фотографії техніки з українськими наліпками для експерименту взяли на вітчизняних інтернет -майданчиках купівлі-продажу. В оголошеннях у російських групах обов’язково виставили крупне фото меню – українською.

Перший покупець з'явився в повідомленнях із батьківщини Леніна - з Ульянівська.

Здраствуйте по поводу стиральной машины. Где можно посмотреть? А производство Украина?

Нет. Словения. Вас ждать?

Отправьте пожалуйста пару фоток машинки. Не могу найти вас в объявлениях – мужу отправлю он приедет за ней.

Наступній покупчині журналістка перетелефонувала, мовляв, цієї мікрохвильової вже немає – але є багато інших, хороших - з України. Для покупчині ж виявилося - головне, щоб вона "добре працювала" і щоб вона, як клієнтка, могла розібратися з українським меню. Звідки техніка, і яким чином потрапила до Росії, її не хвилює.

ТСН віже хотів згорнути експеримент, аж раптом на оголошення "клюнув" покупець із Саратова.

Здравствуйте. Касательно стиральной машины. Актуально?

Да.

А почему надписи на стиралке на украинском языке?

А вас это сильно волнует. Зато цена хорошая)

А пакет в придачу идет?

А Вам надо?

Да желательно чтобы в пакеты был долб**б, который спи*дил эту стиралку.

У журналістів вже закралася підозра, раптом порядний росіянин, але - ні, виявилося одесит, який просто нишпорить російськими барахолками у пошуках ось таких продавців, аби висловити побажання їм від всіх українців.

"Надеюсь ваш муж/сын, который отправлял эту стиралку, уже гниет в украинской земле", - написав покупець.

Експеримент ТСН: як росіяни купують крадену окупантами в Україні побутову техніку

Нагадаємо, що ТСН.ua зібрав докупи усі "подвиги" російських вояк. Виявилося, вони не лише вбивають, грабують та знущаються з мирного населення, а й вчиняють сексуальне насильство по відношенню до побратимів та стріляють один в одного.

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