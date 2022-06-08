А потім прийшла Росія: Зеленський нагадав про річницю Євро-2012 і щасливий Донецьк

Зеленський прокоментував новину, що окупанти готуються створити свій псевдочемпіонат на захоплених територіях.
Президент Володимир Зеленський нагадав, що рівно 10 років тому в цей день почався Євро-2012.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 8 червня.
За словами президента, чемпіонат Європи з футболу об'єднав українців і поляків, українців і всіх європейців.
"Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія – в Києві. Матчі проводилися в різних містах наших двох країн, зокрема і в Донецьку, на "Донбас Арені". Всього лише 10 років минуло, а таке враження, що це було в іншому світі", – зазначив глава держави.
Зеленський прокоментував "абсолютно божевільну новину", що окупанти нібито готуються об'єднати якісь футбольні клуби із захоплених територій в один псевдочемпіонат – з Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Криму, навіть з окупованої частини Грузії.
"Просто знущання окупантів з людей, які все прекрасно пам'ятають", – підсумував він.
Раніше Володимир Зеленський розповів, за яких умов у Донецьку знову буде нормальне життя.
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