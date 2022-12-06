"А пункт розпусти буде?": "Пункти солідарності" від Порошенка спровокували хвилю мемів

На противагу “Пунктам Незламності” Петро Порошенко оголосив про відкриття першого "Пункту солідарності", що відразу стало приводом для численних мемів.

Після появи "Пункту солідарності", який у неділю, 4 грудня, відкрив лідер політичної партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко разом із волонтерами у Херсоні, в Мережі з’явилися десятки жартів.

ТСН.ua зібрав найдотепніші меми та коментарі до цієї події.

Один із жартівників у соцмережах уявив собі, як виглядатимуть пункти допомоги, відкриті іншими політсилами та публічними особами.

Скажімо, "Пункт Батьківщини", на думку автора допису, виглядає так: “Приходиш, грієшся, розумієш, що ти єдиний не пенсіонер, телефони ніхто не заряджає, бо кнопочні тримають заряд місяць, з відчуттям провини, що ти тут сидиш, а вона працює йдеш додому”.

У "Пункті Садового" ситуація була б такою: “Приходиш, грієшся медовухою, чемні люди заряджають твій телефон, п'єш гарячу каву, на виході дають чек, йдеш додому”.

Найлаконічніший опис має "Пункт ОПЗЖ": “Приходиш, тебе б'ють, йдеш додому”.

Фото: Фото з соціальних мереж

Відомий шоумен Ігор Кондратюк також спробував розвинути таку думку, уявивши у цьому переліку “пункти” від Притули та Залужного.

Фото: Фото з соціальних мереж

Згадуючи кількість голосів, яку набрав Петро Олексійович на минулих виборах, у соцмережах припустили, що й заряд для мобільних телефонів там буде відповідний.

Фото: Фото з соціальних мереж

У контексті "політичного" протистояння “Пунктів незламності” та “Пунктів солідарності” автори мемів згадували літературних героїв, як-от Ромео та Джульєту та Гарі Поттера, персонажів кінострічок Годзіллу та Кінг Конга, а також відому телевізійну рекламу.

Фото: Фото з соціальних мереж

Фото: Фото з соціальних мереж

Фото: Фото з соціальних мереж

Фото: Фото з соціальних мереж

Дехто пропонував шляхи примирення для обох “пунктів”, розглядаючи компромісні варіанти. Інші навпаки - уявляли собі зовсім безкомпромісні ситуації.

Фото: Фото з соціальних мереж

Фото: Фото з соціальних мереж

Лунали пропозиції організовувати пункти не тільки солідарності, але й, скажімо, розпусти. Хоча дехто запропоновану “солідарність” розумів саме у такому вигляді.

Фото: Фото з соціальних мереж

Фото: Фото з соціальних мереж

Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, раніше українці відреагували на вибух Керченського мосту іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

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