А що, так можна було: у Києві суддя відмовилася подавати декларацію "через релігійні переконання"

У Києві повідомлено про підозру судді, яка не подала декларацію.

У Києві судитимуть суддю Київського окружного адміністративного суду, яка не задекларувала майно.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вчора, 25 жовтня, за дорученням прокуратури повідомлено про підозру судді Київського окружного адміністративного суду в умисному неподанні суб’єктом декларації.



"Встановлено, що суддя не подала в належний спосіб щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік нібито з релігійних переконань. Попри можливість подати декларацію в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», вона цього не зробила, а скерувала декларацію до НАЗК у письмовому вигляді", - йдеться в повідомленні.



Результати розслідування НАБУ доповнили висновками НАЗК, яких достатньо для відкриття кримінального провадження за ст. 366-3 КК України - умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, що екснардепа Микитася заарештували терміном на два місяці і розміром застави 260 мільйонів за спробу підкупу міського голови дніпра Бориса Філатова. Екснардеп пропонував Філатову 22 мільйони євро хабара.

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