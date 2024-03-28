“А скільки розмов було”: спливли гучні подробиці про заяву Безуглої

Народна депутатка Мар’яна Безугла досі не вийшла з партії “Слуга народу”. Станом на 28 березня вона навіть не подала заяву.

Про це повідомили депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк із посиланням на віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка.

“Марʼяна — брехуха. Памʼятаєте, як вона пафосно заявила, що написала заяву на вихід з фракції СН. Сьогодні “Європейська Солідарність” закликала головуючого на пленарному засіданні О. Корнієнка негайно її оприлюднити, бо вже пройшло 2 місяці. Перший віцеспікер поінформував, що станом на сьогодні жодних заяв про вихід з фракції від Марʼяни не надходило”, — написала Геращенко.

“Віцеспікер Корнієнко оголосив, що станом на зараз жодних заяв про вихід з фракції “Слуга Народу” від Марʼяни Безуглої до президії Парламенту НЕ надходило. А стільки розмов було”, — йдеться в дописі Железняка.

Сама ж Безугла каже, що подавала заяву на вихід із фракції, але її повернули, бо вона, мовляв, була неправильно оформлена.

“Коротше, формально не відпускають. З партії “Слуга Народу” вийшла і всі процедури пройшла. Всі питання — до керівництва фракції”, — зазначила депутатка на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з партії “Слуга народу”. Відповідну заяву буцімто задовольнила голова партії Олена Шуляк.

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