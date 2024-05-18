Чи правильно ви це робите: дерматологиня розповіла, як наносити крем під очі

Спеціалістка попереджає, якщо наносити крем під очі неправильно, це може збільшити кількість зморшок.

Шкіра навколо очей дуже ніжна, тому навіть кілька неправильних рухів можуть зістарити її дуже швидко. Дерматологиня з Нью-Йорка Кавіта Марівалла радить наносити якомога менше крему замість того, щоб брати товстий шар, а потім довго його втирати.

За її словами, потрібно наносити не більше горошини крему на кожен бік. А ще варто бути дуже обережними, щоб не пошкодити ніжну шкіру. Краще використовувати для нанесення безіменний палець і злегка ним постукувати по поверхні, ніби "вбиваючи" крем всередину. Це потрібно тому, що шкіра тут тонка, тендітна й надто суха, тому будь-який помилковий рух може призвести до ще більшої появи зморшок.

Дерматологиня наголошує, якщо натискати надто сильно, це може стати причиною подразнення, пошкодження кровоносних судин, а також спричинити появу набряклості, потемніння.

Кавіта додала, що існують певні правила, які покроково пояснюють, як наносити крем під очі:

Спочатку ретельно вимийте руки. Нанесіть невелику кількість крему на тильний бік долоні. Злегка проведіть безіменним пальцем півколом уздовж кісточки під оком і постукайте по шкірі. Нанесіть крем між краєм ока та скронею, рухаючись угору. Обережно втисніть його в шкіру. Потім додатково нанесіть крем півколом на лінію під бровами, постукуючи.

На повіках можна використовувати лише деякі продукти, тому ретельно перевіряйте інформацію від виробника, перш ніж нанести крем під очі.

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