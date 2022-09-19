"А ви, дрібні п*здюки, тягніться": Арестович заступився за Пугачову, яка повстала проти Путіна

Російська Примадонна Алла Пугачова, яка повернулася до Росії, звернулася до міністерства юстиції РФ з проханням зарахувати її в "іноагенти".

Українці заяву співачки сприйняли двояко, мовляв, в заяві нічого не говориться про Україну, а лише є жаль поп-діви за вбитими російськими солдатами. Чимало українців негативно висловилися на адресу Алли Борисівни.

За Примадонну вступився радник голови офісу президента Олексій Арестович.

"Бунт Алли Борисівни, особистості величезного людського масштабу, проти путінської Системи, це:

підрив легітимності провідної міфології путінського режиму,

підрив головного наративу, що обґрунтовує цю війну,

вибух у середині самоідентифікації громадян, які становлять основу легітимізації путінського режиму,

початок кінця цього режиму.

Щоб не сталося потім з Аллою Борисівною, Путін, як політична постать цього вже не переживе, Пугачова зняла з нього санкцію. Ось що таке – Алла Борисівна та її заява. А ви, дрібні п*здюки епохи заяв Пугачової, тягніться - можливо, до краю її туфлі дотягнетеся", - написав Арестович.

Нагадаємо, що Пугачова вперше публічно підтримала антивоєнну позицію Галкіна і попросилася в "іноагенти".

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