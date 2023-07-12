"А ви знаєтє, кто всьо ето начал?": у Боярці через музику оскандалився ще один любитель Росії

Чоловік натякнув, що Україна сама винна у нападі Росії.
У Боярці, що на Київщині, близько 20 години на вулиці Молодіжній пара під час прогулянки вулицею голосно слухала російську музику на колонці. Чоловік радісно підспівував і підтанцьовував реперу з держави-агресорки.
Про це повідомляє ТСН.UA.
Наздогнавши пару, журналістка зробила зауваження чоловіку і запитала, чи знає він, що в країні йде війна, що росіяни нас вбивають, а він у цей час голосно слухає російську музику. Він відповів: "Я вам больше скажу, у мєня убілі брата", – поділився він.
Виникає логічне запитання: як після такого можна слухати музику агресора? Журналістка констатувала, що він підтримує Росію, публічно популяризує ворожу музику та є пасивним окупантом. На це чоловік сказав, що живе у вільній країні, відтак що хоче, те і робить.
"Україна сама винна"
Загальновідомим є той факт, що від прослуховувань артисти отримують прибуток, частина якого йде на фінансування армії. Тож чоловіка запитали, чи не соромно йому слухати музику окупантів, які запускають по нас ракети й вбивають мирних українців? Відповідь справді вразила.
"А ви знаєте, кто всьо ето начал? Ви знаєте, кто в етом віноват?", – натякнув на провину України любитель Росії.
Цікаво, що він не почав ухилятися від спалахів фотокамери й поводитися агресивно. Натомість чоловік почав позувати, іронічно запитуючи, чи його таки сфоткали.
"Нада сказать своєму батє, что он акупант, потому что слушает в машинє рускую музику", – з насмішкою додала жінка.
Раніше скандал через російську музику спалахнув на Запоріжжі. Так, жінка, яка виїхала з окупованих територій, зробила зауваження відвідувачам бази відпочинку через пісні російської виконавиці Ірини Алегрової, що перебуває під санкціями, бо підтримує війну РФ в Україні.
Після словесної перепалки із жінкою, яка переконувала, що слухати російські пісні – це "справа смаку”, в розмову втрутилися двоє чоловіків. Один з них назвав себе "військовим", запевнив, що в Україні спілкуються "російською мовою" і заявив, що він "раждьон в СССР". На останніх кадрах запису видно, що у жінки силоміць відібрали телефон.
Читайте також:
- "Адміністраторка відвідувачів не виштовхувала": в закладі під Києвом, де співали Лепса, відреагували на скандал
- Новий скандал через російську музику: як одеситки святкували день народження під "Руки вверх" (відео)
- У клубі в Полтаві підлітки "відривалися" під російську музику, бо їм "набридла війна": деталі скандалу