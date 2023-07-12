"А ви знаєтє, кто всьо ето начал?": у Боярці через музику оскандалився ще один любитель Росії

У Боярці, що на Київщині, близько 20 години на вулиці Молодіжній пара під час прогулянки вулицею голосно слухала російську музику на колонці. Чоловік радісно підспівував і підтанцьовував реперу з держави-агресорки.

Про це повідомляє ТСН.UA.

Наздогнавши пару, журналістка зробила зауваження чоловіку і запитала, чи знає він, що в країні йде війна, що росіяни нас вбивають, а він у цей час голосно слухає російську музику. Він відповів: "Я вам больше скажу, у мєня убілі брата", – поділився він.

Виникає логічне запитання: як після такого можна слухати музику агресора? Журналістка констатувала, що він підтримує Росію, публічно популяризує ворожу музику та є пасивним окупантом. На це чоловік сказав, що живе у вільній країні, відтак що хоче, те і робить.

У Боярці чоловік слухав російську музику на колонці й натякнув, що у війні винна Україна

"Україна сама винна"

Загальновідомим є той факт, що від прослуховувань артисти отримують прибуток, частина якого йде на фінансування армії. Тож чоловіка запитали, чи не соромно йому слухати музику окупантів, які запускають по нас ракети й вбивають мирних українців? Відповідь справді вразила.

"А ви знаєте, кто всьо ето начал? Ви знаєте, кто в етом віноват?", – натякнув на провину України любитель Росії.

Цікаво, що він не почав ухилятися від спалахів фотокамери й поводитися агресивно. Натомість чоловік почав позувати, іронічно запитуючи, чи його таки сфоткали.

"Нада сказать своєму батє, что он акупант, потому что слушает в машинє рускую музику", – з насмішкою додала жінка.

Любителі російської музики / Фото: ТСН.ua

Раніше скандал через російську музику спалахнув на Запоріжжі. Так, жінка, яка виїхала з окупованих територій, зробила зауваження відвідувачам бази відпочинку через пісні російської виконавиці Ірини Алегрової, що перебуває під санкціями, бо підтримує війну РФ в Україні.

Після словесної перепалки із жінкою, яка переконувала, що слухати російські пісні – це "справа смаку”, в розмову втрутилися двоє чоловіків. Один з них назвав себе "військовим", запевнив, що в Україні спілкуються "російською мовою" і заявив, що він "раждьон в СССР". На останніх кадрах запису видно, що у жінки силоміць відібрали телефон.

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