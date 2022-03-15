"А якщо Росія піде далі в Європу?": Зеленський різко висловився про членів НАТО, які бояться допомагати Україні

За словами Зеленського, деякі члени НАТО побоялися бути справді Альянсом, який здатний захистити усе те, заради чого його і створювали.

Президент Володимир Зеленський різко висловився про країни-члени НАТО, які побоюються допомагати Україні через загрозу виникнення конфлікту з Росією. Галава держави у своєму відеозверненні висловив думку, що у випадку, якщо б РФ вторглася в інші країни Європи, то ці б члени Альянсу не змінили б своєї позиції і щодо захисту цих держав-союзників.

"Деякі держави Альянсу залякали самі себе, розказуючи, що нібито вони не можуть відповідати, не можуть зіштовхнутись з російськими ракетами і літаками в небі України, бо це, мовляв, призведе до ескалації, призведе до Третьої світової. А що ж вони скажуть, якщо Росія піде далі в Європу, атакуючи інші країни? Впевнений, те ж саме, що вони і говорять Україні. 5 стаття договору про НАТО ще ніколи не була такою слабкою, як зараз. Це тільки наша думка", - сказав перезидент.

За словами Зеленського, деякі члени НАТО побоялися бути справді Альянсом, який здатний захистити усе те, заради чого його і створювали: свободу і демократію, людяність і справедливість.

Президент зазначив, що Україні потрібно шукати дієві гарантії, зокрема для неба.

"Нам потрібні літаки, я продовжу про це говорити, продовжу цього добиватися. Нам потрібні довгострокові безпекові гарантії для держави, для всіх українців. Але конкретні речі, конкретні гарантії, юридично закріплені, щоб жодного сумніву в них не було і щоб не звучали відмовки, як звучать зараз, коли ми звертаємося до тих, хто підписав Будапешт і хто мав силу, щоб зупинити російське вторгнення ще до того, як воно почалось. Превентивно, допомога Україні, яка переконує санкціями, які не дозволяють воювати", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський закликав світову спільноту зупинити увесь "кривавий" бізнес в Росії.