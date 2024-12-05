Вчителька початкових класів Марина Кучинська зіткнулася з проблемою: діти в її класі відмовлялися від здорової їжі, віддаючи перевагу солодощам, жирним і шкідливим продуктам. Дітям важко було пояснити, що така їжа шкодить їхньому здоров'ю. Все змінилося, коли Марина знайшла цікаву програму.

Вона переконана, що "Абетка харчування" - це важливий крок до здорового майбутнього України.

“Дітям дуже цікаво, що ми влаштовуємо яблучні перерви, тому що вони з задоволенням їдять яблучка, всі овочі та фрукти. Потім ми влаштовуємо гру, яка навіть має переможців, тому що діти зацікавлені в тому, щоб їхнє харчування і навчання було на високому рівні”, - розповіла педагог.

"Абетка харчування" – освітня програма, яка навчає дітей здоровим харчовим звичкам. Проєкт успішно функціонує протягом 15 років і вже охопив понад 2 мільйона 200 тисяч школярів в Україні. «Абетка Харчування» є частиною ініціативи «Nestlé Здорові Діти», яка впроваджена у 84 країнах світу. Понад 2000 українських шкіл, 13 000 вчителів інтегрували освітній курс в свої навчальні плани.

Володимир Співак, директор з корпоративних комунікацій і зв’язків з громадськістю Nestlé в Україні та Молдові, розповів про основну мету програми: “Закласти основи здорового харчування діткам молодших класів, тобто в тому віці, коли дитячий розум, дитяче сприйняття, пам'ять найкраще готові до того, щоб навчитися і запам'ятати щось суперважливе на ціле життя”.

На сьогодні програма організувала тисячі уроків і майстер-класів для дітей. Створено цілу бібліотеку корисних матеріалів на діджитал платформі: навчальні зошити, методички, листівки, відео, інтерактивні платформи та ігри.

Нещодавно, з нагоди 15-річчя програми, організатори провели майстер-клас за участі бренд шеф-кухаря Сергія Шелестова Nestlé Professional, із приготування смачних і корисних страв для дітей молодших класів.

"Абетка харчування" - це результат співпраці Nestlé з експертами з харчування і Міністерством освіти і науки України. Навчальний курс має рекомендаційний гриф МОН і схвалення Асоціацією Дієтологів України.

“Шкільне харчування – це одна із найважливіших частин профілактики для забезпечення здоров'я. Це міжсекторальна взаємодія, коли різні міністерства, громадські організації, батьківські організації, служби з контролю за цим слідкують. Такі проєкти, як “Абетка харчування”, призначені для того, щоб цікаво, доступно, яскраво, сучасно, із динамікою змін, показати дітям, що таке здорове харчування”, - пояснив Олег Швець, президент асоціації дієтологів.

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Програма не стоїть на місці, постійно оновлюється і адаптується до нових викликів. Сьогодні вона допомагає дітям впоратися зі стресом війни та підтримує їхнє здоров'я.

“Ми маємо дуже багато програм у цифрі, тобто в діджитальному форматі. Все ще почалося від часів КОВІДу і, звичайно, в часи цієї драматичної війни, повномасштабного вторгнення, ми теж хотіли залишитися офлайн з дітками. Тож розвинули у нашій програмі настільну гру про їжу та здорове харчування. Дітки можуть навіть в бомбосховищах гратися та продовжувати навчатися, - додав Володимир Співак.

Ця ініціатива не просто про смачну та корисну їжу. Це важливий крок до здоров'я і зменшення ризику хронічних захворювань. І хоча програма досягла великих успіхів в навчанні дітей - щоб отримати максимальну користь, потрібна співпраця не тільки вчителів, а і батьків.

“Дитина не живе в школі, вона живе в такому соціумі, який починається з сім'ї, продовжується в школі, продовжується з однолітками. І важливо, щоб скрізь було сприяння здоровому вибору в харчуванні і головне – в сім'ї. Я порадив би батькам більше знати самим про здорове харчування, залучати дітей в закупівлю, приготування продуктів, Показувати власним прикладом, що вони харчуються здоровою їжею, п'ють воду, а не інші напої нездорові”, - переконаний Олег Швець із Асоціації дієтологів.

У програми є платформа з корисними матеріалами для дітей, батьків та вчителів. Щоб дізнатися більше про «Абетку харчування» або ж впровадити програму у своїй школі потрібно відвідати вебсайт програми та зробити перший крок до здорового життя!