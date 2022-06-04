Абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть вступати дистанційно до українських вишів

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть вступати дистанційно до українських вишів

Під час цьогорічної вступної кампанії створять можливість дистанційного вступу до закладів вищої освіти для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Міністерство освіти і науки спільно з фахівцями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже напрацювали низку відповідних механізмів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Очільник Міносвіти під час участі у Світовому освітньому форумі провів зустріч з представниками компанії "Аmazon" і звернувся із проханням надати донації коштами або розробленим програмним забезпеченням для дистанційного вступу дітей із ТОТ до українських закладів вищої освіти.

"Ми в жодному разі не забуваємо про наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Ми постійно вживаємо певних заходів, наприклад, 32 заклади вищої освіти евакуювали з тимчасово окупованих територій, 42 коледжі, 64 філії закладів вищої освіти", – наголосив Шкарлет.

Як повідомлялося, цього року через війну абітурієнти не складатимуть ЗНО. Натомість для вступу до вищих навчальних закладів впровадили& мультипредметний іспит з трьох дисциплін: українська мова, математика та історія. Завдань з української літератури не буде. Загалом учасники ЗНО повинні виконати 60 завдань за 80 хвилин.

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