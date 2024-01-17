“Або працюй, або воюй”: Зеленський вважає, що в Україні не можна просто “дихати повітрям”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що усі військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, повинні повернутися до України, де вони будуть або воювати, або працювати.

Про це він говорив на зустрічі за підсумками Міжнародного економічного форуму в швейцарському Давосі.

“Це питання закону і справедливості. Якщо ти особа мобілізаційного віку, ти маєш бути в Україні. Це факт. І далі ти воюватимеш чи не воюватимеш. Ти працюватимеш. Я наводив цей приклад, в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми у війні. Тому ти або працюєш, або воюєш”, - наголосив президент.

Також читайте Безробітних мобілізуватимуть через службу зайнятості: що відомо

Зеленський також нагадав, що зарплата одного військового - це податки від 6-8 українців, котрі працюють.

"Ти можеш працювати і не бути на фронті, це залежить від ситуації. Але ти маєш сплачувати податки”, - сказав президент.

Нагадаємо, український уряд вирішив змінити порядок бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Обмеження щодо цього питання було скасовано.

Читайте також: