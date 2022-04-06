"Або співпрацюєш, або ідеш в підвал": мер тимчасово окупованого Скадовська виїхав з міста через погрози окупантів

"Або співпрацюєш, або ідеш в підвал": мер тимчасово окупованого Скадовська виїхав з міста через погрози окупантів

За словами мера, наразі ситуація в місті суттєво не змінилась, він перебуває на постійному зв’язку з заступниками.

Мер тимчасово окупованого Скадовська Олександр Яковлєв виїхав з міста через численні погрози з боку російських загарбників.

Про це він повідомив у своєму Фейсбуці.

"Зважаючи на постійні погрози та "пропозиції" до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста. Розумію, що для багатьох було би спокійніше, аби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато", — пояснив Яковлєв.

За його словами, наразі він перебуває у безпечному місці, на постійному зв’язку з заступниками. Виконком продовжує працювати в дистанційному режимі.

"Робота в місті та громаді налагоджена, все поки що без суттєвих змін", — зазначив мер міста.

Так, плануються виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня.

"Україна велика та неподільна. Усі націлені і працюють на перемогу, яка неодмінно буде", — написав Яковлєв.

Нагадаємо, раніше Олександр Яковлєв повідомляв, що ситуація у місті контрольована, проте територією громади постійно переміщуються російські військові.

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