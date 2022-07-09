Або замерзати, або виїжджати: у Маріуполі окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон

У тимчасово захопленому місті загарбник не зможуть розпочати опалювальний сезон. Справа у тому, що в майже всі котельні мають ушкодження, а деякі знищені повністю.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, ремонт однієї котельні займає близько одного року. Крім того, росіяни зруйнували також 50-70% газових магістралей. Щоб замінити труби великого діаметра, необхідно понад 1 млрд доларів.

Людям доведеться або замерзати, або виїжджати, констатують у мерії. Для запуску "тепла" необхідна вода та велика кількість електроенергії. Непідготовленість комунікацій призведе до постійних течій води. Місто заповнять "теплі калюжі".

"Маріупольці вже починають розуміти, що "покращення" та обіцянки "все буде" - це байки та пропаганда. Якщо тепла не буде, а вже зрозуміло, що його не буде, маріупольці почнуть замерзати. Це при тому, що люди досі не можуть виїхати з міста через штучні перепони у вигляди фільтраційних таборів, які створили російські окупанти", - наголошують в міськраді.

Нагадаємо, у Маріуполі місцеві жителі, які залишилися у місті, вже місяць не отримували жодної гуманітарної допомоги від російських окупантів, а до вцілілих будинків досі не проведені комунікації. Як розповіла одна з мешканок, гуманітарної допомоги окупанти давно не привозять. Також у місті катастрофічно не вистачає ліків і питної води. За її словами, вода здебільшого технічна. У ній можна лише помитися чи попрати речі.

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