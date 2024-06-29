"Або зносьте свою владу!": Соловйов вчергове пригрозив українцям "стерти з лиця землі" їхні міста (відео)

Те, що у пропагандиста не всі "вдома", відомо давно.

Володимир Соловйов вчергове пригрозив мирному населенню України. Він вважає, що слід: або дати людям "три дні залишити міста", або щоб українці "знесли свою владу". Божевільний почав волати про мешканців Івано-Франківська, які "хочуть помирати за нелегітимного нациста Зеленського". Мовляв, це їхній вибір.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Більше ніякої брехні про "звільнення" та "захист" людей. Перестали навіть вдавати, що Росія намагається комусь допомогти. Тим, кого ще нещодавно називали "братським народом", тепер загрожують повним знищенням", – підмітив Казанський.

Російський пропагандист вчергове закликав "стерти з лиця землі" українські міста

"Стерти з лиця землі! Дати три дні, щоб залишили міста. Або зносьте свою владу!", – волає неврівноважений.

Як зазначив пропагандист, Путін чітко сказав, що потрібно Росії. Мовляв, йдеться лише про "кордони, прописані в конституції".

"Там немає ні взяття Львова (поки), ні взяття Києва (поки)", – цинічно заявив Соловйов.

Агент "гелікоптер": пропагандист Соловйов розповідає про вбивство президента Ірану "Елі Коптером"

Раніше головний російський пропагандист Володимир Соловйов в прямому етері свого шоу запропонував підірвати дамбу київської ГЕС, щоб затопити столицю України. Заклики прозвучали після того, як Путін висловив готовність припинити війну за його цинічним "планом миру".

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