Або зрада, або смерть дитини: волонтер Пуришев поїхав до РФ і здався ФСБ, щоб урятувати сина

Відомий маріупольський волонтер Михайло Пуришев вирушив до Росії, аби врятувати свого 18-річного сина, якому ФСБ погрожувала примусовою мобілізацією на війну та смертю.

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Відомий волонтер із Маріуполя Михайло Пуришев заявив, що російська ФСБ вийшла на нього і шантажує життям двох дітей, які живуть у Росії. Зокрема, працівник ФСБ погрожував відправити сина волонтера на війну проти України.

Про це волонтер заявив у соцмережах.

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Що вимагали в ФСБ

На опублікованому волонтером аудіозапису чоловічий голос російською мовою вимагав надати «певні відомості» та погрожував мобілізацію його сина до армії РФ і відправленням на фронт.

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«Уявіть ситуацію, що ті хлопці, яким ви зараз допомагаєте, одного разу стоятимуть навпроти вашого сина в окопі», — погрожував ФСБівець.

Пурішев: «Якщо я з вами не співпрацюватиму, ви мого сина відправите в окоп?»

Співрозмовник ФСБ: «Ви правильно розумієте…Якщо ​​спробуєте про нас розповісти комусь, то наслідки будуть такі самі».

Як додає «Українська правда», під час спілкування Пуришеву пропонували вирішити усі проблеми сина, допомогти йому грошима і неодноразово обіцяли дати поговорити із ним, але жодну обіцянку так і не виконали.

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За п’ять дзвінків волонтер не передав жодної інформації і відмовився від запропонованих грошей.

«ФСБ поставила одну умову — мовчання. Тому розголос — єдиний захист Михайла і його сина», — зазначили в повідомленні друзі волонтера.

Волонтер вирішив їхати до Росії

Волонтер вирішив поїхати в Росію, аби спробувати врятувати сина.

«Мене шантажує ФСБ. Вони (працівники ФСБ — Ред.) запропонували мені „дружити“ з ними. Є два варіанти: перший варіант — я дружу з ними, вони допомагають сину, сина не чіпають, в нього все добре, але я зраджую тут країну і тут своїх дітей. А другий варіант — я з ними не співпрацюю, і мого сина просто вб’ють. Я вирішив, що є третій варіант для мене — це просто взяти і поїхати туди, і коли я буду вже в них, то вони можуть робити все, що завгодно, але мій син буде жити і надіюсь, що вони відчепляться від нього», — розповів Михайло Пуришев зі сльозами на очах.

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Згодом волонтер записав друге відео, в якому заявив, що вже перебуває на території РФ.

«Зараз, коли ви дивитеся це відео, я, скоріше за все знаходжуся на допитах. Ви шантажували мене моїми дітьми, які є громадянами РФ. У мене є ще двоє дітей — громадян України. Я зараз знаходжуся у вас. І єдине, що я хочу попросити у вас — щоб ви не чіпали дітей», — звернувся Михайло до російських спецслужб.

Невже не було інших варіантів?

Волонтерська команда «Незламні», лідером якої був Пуришев, у коментарі «Суспільному» підтвердила, що Михайло дійсно вирушив до РФ.

«Це тільки його рішення. Це почалося рівно місяць тому. Весь цей місяць це було конфіденційно. І команда не знала, що таке відбувається в його житті. Як тільки все це почалося відбуватися, він розглянув сотні сценаріїв, варіантів. При всіх рішеннях він дуже ризикував сином або іншими людьми, які б там щось робили, то він вирішив ризикувати собою», — зазначили його колеги.

«Він сказав: мені 40 років два інфаркти, я стільки ризикував життям, щоб врятувати нерідних дітей — з Маріуполя, з Азовсталі, з Олешків, з Бахмута. Що я сина я не поїду рятувати — звісно, що він всю відповідальність взяв на себе. Тобто він вирішив своїм життям вирішити цю проблему. Це його свідоме рішення», — додав знайомий волонтера.

Що відомо про Михайла Пуришева

До початку повномасштабного вторгнення Михайло Пуришев жив і займався бізнесом у Маріуполі. У березні 2022 року він як волонтер шість разів заїжджав у блокадний Маріуполь, рятуючи цивільних.

«Коли я вперше поїхав (8 березня 2022 року), місто було схоже на хмару диму, на багаття… Останнього разу, коли я був там, там був просто попіл із чорним вугіллям будівель…» — розповідав Пуришев в інтерв’ю Reuters у квітні 2022 року.

Після окупації Маріуполя продовжив волонтерську діяльність у прифронтових областях. Рік тому Пуришев разом з іншими волонтерами добровільно мобілізувався до Сил оборони України. Проте згодом був демобілізований за станом здоров’я після перенесених двох інфарктів.

Як пояснює hromadske з посиланням на друзів волонтера, Михайло має чотирьох дітей — двоє в Україні та двоє у Росії. Він розлучився з дружиною ще до повномасштабної війни, і жінка разом зі своєю матірʼю вивезла дітей до РФ ще до 2022 року.

За словами друзів, Михайло неодноразово намагався вивезти сина з Росії за кордон, але жінка-росіянка роками вона не підписувала потрібних документів і не давала згоди на виїзд. Тепер синові виповнилося 18, за віком його можуть призвати на строкову службу — і саме через нього ФСБ тисне на батька.

Як додали його друзі у коментарі «Громадському», Михайло вже приземлився у Москві, де на нього чекає «фільтрація», тобто допит у ФСБ.

Раніше повідомлялося, що житель Франківська приїхав у гості до РФ і отримав в’язничний термін.

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