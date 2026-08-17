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Або зрада, або смерть дитини: волонтер Пуришев поїхав до РФ і здався ФСБ, щоб урятувати сина
Український волонтер Михайло Пуришев вирушив до РФ через шантаж російських спецслужб, які погрожували відправити його сина на війну проти України.
Відомий волонтер із Маріуполя Михайло Пуришев заявив, що російська ФСБ вийшла на нього і шантажує життям двох дітей, які живуть у Росії. Зокрема, працівник ФСБ погрожував відправити сина волонтера на війну проти України.
Про це волонтер заявив у соцмережах.
Що вимагали в ФСБ
На опублікованому волонтером аудіозапису чоловічий голос російською мовою вимагав надати «певні відомості» та погрожував мобілізацію його сина до армії РФ і відправленням на фронт.
«Уявіть ситуацію, що ті хлопці, яким ви зараз допомагаєте, одного разу стоятимуть навпроти вашого сина в окопі», — погрожував ФСБівець.
Пурішев: «Якщо я з вами не співпрацюватиму, ви мого сина відправите в окоп?»
Співрозмовник ФСБ: «Ви правильно розумієте…Якщо спробуєте про нас розповісти комусь, то наслідки будуть такі самі».
Як додає «Українська правда», під час спілкування Пуришеву пропонували вирішити усі проблеми сина, допомогти йому грошима і неодноразово обіцяли дати поговорити із ним, але жодну обіцянку так і не виконали.
За п’ять дзвінків волонтер не передав жодної інформації і відмовився від запропонованих грошей.
«ФСБ поставила одну умову — мовчання. Тому розголос — єдиний захист Михайла і його сина», — зазначили в повідомленні друзі волонтера.
Волонтер вирішив їхати до Росії
Волонтер вирішив поїхати в Росію, аби спробувати врятувати сина.
«Мене шантажує ФСБ. Вони (працівники ФСБ — Ред.) запропонували мені „дружити“ з ними. Є два варіанти: перший варіант — я дружу з ними, вони допомагають сину, сина не чіпають, в нього все добре, але я зраджую тут країну і тут своїх дітей. А другий варіант — я з ними не співпрацюю, і мого сина просто вб’ють. Я вирішив, що є третій варіант для мене — це просто взяти і поїхати туди, і коли я буду вже в них, то вони можуть робити все, що завгодно, але мій син буде жити і надіюсь, що вони відчепляться від нього», — розповів Михайло Пуришев зі сльозами на очах.
Згодом волонтер записав друге відео, в якому заявив, що вже перебуває на території РФ.
«Зараз, коли ви дивитеся це відео, я, скоріше за все знаходжуся на допитах. Ви шантажували мене моїми дітьми, які є громадянами РФ. У мене є ще двоє дітей — громадян України. Я зараз знаходжуся у вас. І єдине, що я хочу попросити у вас — щоб ви не чіпали дітей», — звернувся Михайло до російських спецслужб.
Невже не було інших варіантів?
Волонтерська команда «Незламні», лідером якої був Пуришев, у коментарі «Суспільному» підтвердила, що Михайло дійсно вирушив до РФ.
«Це тільки його рішення. Це почалося рівно місяць тому. Весь цей місяць це було конфіденційно. І команда не знала, що таке відбувається в його житті. Як тільки все це почалося відбуватися, він розглянув сотні сценаріїв, варіантів. При всіх рішеннях він дуже ризикував сином або іншими людьми, які б там щось робили, то він вирішив ризикувати собою», — зазначили його колеги.
«Він сказав: мені 40 років два інфаркти, я стільки ризикував життям, щоб врятувати нерідних дітей — з Маріуполя, з Азовсталі, з Олешків, з Бахмута. Що я сина я не поїду рятувати — звісно, що він всю відповідальність взяв на себе. Тобто він вирішив своїм життям вирішити цю проблему. Це його свідоме рішення», — додав знайомий волонтера.
Що відомо про Михайла Пуришева
До початку повномасштабного вторгнення Михайло Пуришев жив і займався бізнесом у Маріуполі. У березні 2022 року він як волонтер шість разів заїжджав у блокадний Маріуполь, рятуючи цивільних.
«Коли я вперше поїхав (8 березня 2022 року), місто було схоже на хмару диму, на багаття… Останнього разу, коли я був там, там був просто попіл із чорним вугіллям будівель…» — розповідав Пуришев в інтерв’ю Reuters у квітні 2022 року.
Після окупації Маріуполя продовжив волонтерську діяльність у прифронтових областях. Рік тому Пуришев разом з іншими волонтерами добровільно мобілізувався до Сил оборони України. Проте згодом був демобілізований за станом здоров’я після перенесених двох інфарктів.
Як пояснює hromadske з посиланням на друзів волонтера, Михайло має чотирьох дітей — двоє в Україні та двоє у Росії. Він розлучився з дружиною ще до повномасштабної війни, і жінка разом зі своєю матірʼю вивезла дітей до РФ ще до 2022 року.
За словами друзів, Михайло неодноразово намагався вивезти сина з Росії за кордон, але жінка-росіянка роками вона не підписувала потрібних документів і не давала згоди на виїзд. Тепер синові виповнилося 18, за віком його можуть призвати на строкову службу — і саме через нього ФСБ тисне на батька.
Як додали його друзі у коментарі «Громадському», Михайло вже приземлився у Москві, де на нього чекає «фільтрація», тобто допит у ФСБ.
Раніше повідомлялося, що житель Франківська приїхав у гості до РФ і отримав в’язничний термін.