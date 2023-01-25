Абонент недоступний: на які номери телефонів краще не відповідати і чому

Всього лише кілька десятків років тому можна було дізнатися адресу людити за номером її домашнього телефону. Зараз більшість користується смартфонами, але проблем через це не поменшало. Особливо вигадливі телефонні шахраї. На які номери телефонів краще не відповідати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хоча правоохоронці намагаються боротися з телефонними шахраями, однак наразі в Україні кожен може потрапити на ґачок.

На які телефонні номери потрібно відповідати з обережністю

Ось які телефонні дзвінки можуть бути потенційно небезпечними:

Іноземний код — якщо номер телефону починається не з українського коду, варто задуматися. Наприклад, +1 означає, що телефонують із США. Чому це важливо? Всі дзвінки іноземних абонентів тарифікуються за нормами міжнародного зв'язку.

— якщо номер телефону починається не з українського коду, варто задуматися. Наприклад, +1 означає, що телефонують із США. Чому це важливо? Всі дзвінки іноземних абонентів тарифікуються за нормами міжнародного зв'язку. Невідомий номер — багато хто просто піднімає слухавку, навіть якщо телефонує невідомий номер. З великою ймовірністю ви просто потрапите на рекламу, але також є ризик, що це шахраї.

— багато хто просто піднімає слухавку, навіть якщо телефонує невідомий номер. З великою ймовірністю ви просто потрапите на рекламу, але також є ризик, що це шахраї. Короткий номер — номери типу 700 або 800. Вони можуть належати і комерційним організаціям, але найчастіше телефонують інтернет-магазини, спамщики або шахраї.

— номери типу 700 або 800. Вони можуть належати і комерційним організаціям, але найчастіше телефонують інтернет-магазини, спамщики або шахраї. Безкоштовний номер — якщо ви бачите на екрані комбінацію +3800, це означає, що вам телефонує організація. Крайще проігноруйте, якщо не очікуєте дзвінок від фірми. Як правило, вам почнуть ставити запитання або проводитимуть опитування.

— якщо ви бачите на екрані комбінацію +3800, це означає, що вам телефонує організація. Крайще проігноруйте, якщо не очікуєте дзвінок від фірми. Як правило, вам почнуть ставити запитання або проводитимуть опитування. Дзвінок з месенджеру — дзвінки з месенджерів або віртуальні дзвінки часто небезпечні, адже сьогодні саме їх найбільше використовують шахраї.

Також звертайте особливу увагу на цифри номеру телефона. Зловмисники полюбляють імітувати великі фірми та організації, в тому числі банки. При цьому у номері можуть змінити лише одну цифру.

Чому небезпечно змінювати номер

Сьогодні номери телефонів часто прив'язують до інтернет-банкінгу, соціальних мереж, інтернет-магазинів та інших сервісів. Коли купуєте новий телефонний номер, є велика ймовірність отримати проблеми з життя минулого абонента. Річ у тім, що оператори зв'язку часто відновлюють номери, особливо ті, які мають гарну комбінацію цифр, а потім їх перепродують.