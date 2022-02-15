Абоненти Київстар зібрали 10 мільйонів гривень на життєво необхідне медичне обладнання

"Дитяча надія" була заснована Київстар та МБФ "Українська Біржа Благодійності" в грудні 2018-го.

Збори коштів для "Дитячої надії", спільної ініціативи Київстар та платформи dobro.ua, перетнули суму в 10 мільйонів гривень. Усі залучені кошти небайдужих абонентів йдуть на забезпечення сучасним обладнанням та медичними матеріалами лікарень, де надають допомогу онкохворим малюкам та дітям із вадами серця.

"За три роки існування "Дитячої надії" наші абоненти подарували шанс на життя тисячам хворих малюків. Завдяки невеликим, але регулярним SMS-пожертвам вдалося зібрати понад 10 мільйонів гривень, а допомогу вже отримало 41 відділення українських лікарень. Від імені Київстар я хочу подякувати кожному абоненту за небайдужість, адже лише спільними зусиллями ми можемо змінювати світ на краще", – зазначає Ганна Захараш, директорка із корпоративних комунікацій Київстар.

Нагадаємо, "Дитяча надія" була заснована Київстар та МБФ "Українська Біржа Благодійності" в грудні 2018 року. Благодійну ініціативу вдається реалізовувати завдяки SMS-повідомленням небайдужих абонентів мобільного оператора. Дитячою надією стали майже 200 тисяч абонентів Київстар, 19 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям. Загалом для проєкту було відправлено більш як 530 тисяч благодійних SMS, а середній розмір пожертви становить 15 гривен.

Окрім того, у рамках корпоративного волонтерства, співробітники Київстар об’єднали зусилля та зібрали у минулому році понад 100 тисяч гривень для підтримки "Дитячої надії". Кожен охочий міг підтримати ініціативу під час декількох зборів та довести, що разом дійсно можна робити великі добрі справи. На зібрані гроші вже придбано та передане медичне обладнання в 3 дитячі відділення у Дніпрі та Одесі.

"Абоненти Київстар щодня стають дитячою надією на життя! За час існування проекту ми довели, що маленькі внески роблять грандіозні результати. 10 млн гривень – це велика кількість обладнання у десятках лікарняних відділень, де лікарям для якісної допомоги діткам часто не вистачає лише сучасної медичної техніки. Абоненти можуть підключити собі хоч і маленькі, проте регулярні пожертви, які дозволять нам, благодійникам, планувати свою роботу. Ваші 5 чи 10 гривень дозволять нам бути впевненими, що ми допоможемо там, де це необхідно", – зазначає Ірина Гуцал, директорка платформи dobro.ua, МБФ "Українська Біржа Благодійності".

Основна мета проєкту - допомогти малюкам з вадами серця та онкологічними захворюваннями шляхом придбання необхідного медичного обладнання та матеріалів в дитячі лікарні. Завдяки всім залученим коштам, які перераховували абоненти Київстар за допомогою SMS-повідомлень, було закуплено та передано обладнання та матеріали для 15 лікарень в Києві, Одесі, Дніпрі та Львові. Щороку ці медичні заклади допомагають долати хвороби близько 50 тисячам маленьких пацієнтів.

Всі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Кошти, які абоненти жертвують через SMS, не обтяжуються податками - 100% пожертв перераховуються Українській Біржі Благодійності на реалізацію проєкту. Звіти щодо використання коштів можна переглянути на порталі dobro.ua.

Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв'язку та передачі даних на базі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій для 26,3 млн абонентів мобільного та 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Послуги 4G Компанії доступні на території, де мешкає 90% населення України. Акціонери Київстар – міжнародна група VEON Ltd, з офісом у Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 24 роки працює в Україні, будучи найбільшим платником податків на телевізорі, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

Довідка про Українську Біржу Благодійності (платформа dobro.ua):

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